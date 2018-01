Romero: Movilización de la COB convocada por Mitma fue un fracaso



11/01/2018 - 16:57:49

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó el jueves que la movilización que convocó el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, fue un fracaso, tomando en cuenta que 83% del aparato productivo está trabajando de manera normal.



"Otro día de fracaso en las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (...), un 83 por ciento de las actividades a nivel nacional son absolutamente normales. Quienes acatan el paro es el señor Mitma y sus amigos", afirmó en conferencia de prensa.



Detalló que en La Paz, 80% de las unidades productivas funcionaron con normalidad; en Santa Cruz 70%; en Cochabamba 70%; en Oruro 100%; en Potosí 70%; en Tarija 80%; en Chuquisaca 80%; en Beni y Pando 100%.



"Los dirigentes del entorno del señor Mitma, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), los docentes de la Universidad Pública del el Alto y el Magisterio Urbano, en el caso de La Paz; en Santa Cruz la universidad está en receso pese a que le han reportado como si estuviera en paro, no está en paro está en receso, un pequeño sector del transporte algunas juntas vecinales y el sector de salud que están acatando el paro", complementó.



Dijo que alrededor de 12.830 personas se movilizaron en el país, lo que no representa ni al 1% de los más de 10 millones de habitantes que tiene Bolivia.



Además, dijo que se movilizaron 30 mototaxistas en Riberalta, 300 vehículos en Tarija, 800 personas en Potosí, 700 vehículos en Santa Cruz y 600 personas en Oruro.



"Se han registrado en Cochabamba 100 personas que han recorrido la avenida Heroínas hasta la Ayacucho, el sector de salud, no se ha registrado ningún bloqueo interdepartamental, intermunicipal, ni urbano; en Sucre algunos bloqueos esporádicos una cantidad de 5.000 personas que han marchado por la ciudad, en el caso de La Paz una marcha de la UMSA, de la UPEA y Adepcoca en una cantidad de 3.000 personas y 5.000 personas se han concentrado en la San Francisco", complementó.