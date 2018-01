Gobierno y médicos firman adenda al acuerdo que puso fin al paro que establece las sanciones



11/01/2018 - 16:51:39

La Paz, (ABI).- El Ministro de Gobierno y los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia acordaron el jueves rubricar una "adenda" al acuerdo suscrito el 5 de enero, que puso fin al paro indefinido, que establece que las sanciones por los días no trabajados deben procesarse sectorialmente.



"Respecto de las sanciones, descuentos, procesos, despidos, restituciones, así como la clausura de farmacias, serán procesadas sectorialmente en la instancia nacional y departamental en el subsistema de la seguridad social de corto plazo; y departamental en el subsistema público, de acuerdo al esquema adjunto, a la brevedad posible", señala la adenda firmada después del mediodía.



Horas antes, Romero convocó a los dirigentes médicos a instalar una reunión de coordinación después que la Ministra de Salud afirmara que día no trabajado era día no pagado, según establece la ley.



El Ministro de Gobierno expresó en esa carta su preocupación por la no restitución de los servicios de salud situación que, argumentó, continúa perjudicando a la población.



El Colegio Médico de Bolivia había advertido con retomar las medidas de presión, tras las declaraciones de la ministra de Salud, Ariana Campero.