Alberto Fujimori solicitó pensión a la Universidad Agraria



11/01/2018 - 09:11:21

El Comercio.- Seis meses antes de oficializarse su indulto, Alberto Fujimori hizo un pedido para obtener recursos económicos. Según documentación de la procuraduría anticorrupción, el ex presidente solicitó el 13 de junio del 2017 la reactivación de su pensión de cesantía a la Universidad Agraria, donde fue rector.



La información llegó al procurador Amado Enco en agosto pasado, tras un oficio que remitió a la dicha universidad para solicitar información sobre algún monto adeudado al ex presidente. Enco está rastreando fondos de Fujimori para cobrar su reparación civil, que supera los S/51 millones (Algo mas de 15.8 millones de dólares)



En la respuesta dada a Enco por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la universidad, Julio Ángeles, se señala que la pensión de Fujimori está suspendida desde el 2001. Sin embargo, añade: “No está de más indicar que con escrito recepcionado en esta universidad el 13/6/2017, el mencionado señor ha solicitado la reactivación de su pensión de cesantía, la misma que, de resultar procedente, se pagaría sin derecho a reintegro a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.



En oficios del 2013, la casa de estudios informó que la pensión de Fujimori ascendía a S/2.728. Según el artículo 648 del Código Procesal Civil, las pensiones no se pueden embargar cuando no exceden de 5 URP (unidad de referencia procesal). Es decir, unos S/2.025.



La procuraduría ha solicitado embargar una tercera parte del excedente de la pensión de Fujimori.



Este Diario intentó comunicarse con la Universidad Agraria para conocer el estado de la solicitud de Fujimori, pero no contestaron las llamadas. Miguel Arroyo, abogado de Fujimori, evitó pronunciarse.