Novoa expresó su orgullo por fichar para el Tigre



11/01/2018 - 08:14:53

Página Siete.- Orgulloso de estar en The Strongest, por el prestigio que tiene ese club a nivel internacional, el nuevo refuerzo del Tigre, el delantero venezolano Cristian Novoa se definió como un jugador trabajador y ordenado tácticamente.





El caraqueño llegó ayer por la mañana a La Paz e inmediatamente se dirigió al estadio Rafael Mendoza Castellón para incorporarse a los entrenamientos del decano del fútbol profesional.





“Me siento contento y orgulloso por estar aquí, un club reconocido a nivel internacional”, dijo el atacante en su primer contacto con la prensa.





Se definió como un jugador muy profesional, trabajador y ordenado tácticamente. “No soy una estrella, pero por algo estoy aquí y los voy a demostrar”, añadió.





Novoa asume este nuevo en su carrera como una “linda responsabilidad”, por lo que espera adaptarse rápidamente a la ciudad para estar a disposición del cuerpo técnico lo más pronto posible.





Indicó que sus expectativas son las mismas que las del cuadro de Achumani, pelear el título del torneo local y hacer una buena campaña en Copa Libertadores de América, que a su parecer es un certamen que da prestigio a las instituciones que acceden a dicha competición.





“Este es un club acostumbrado a ser animador de todos los torneos y este año no puede ser la excepción”, complementó.





Se mostró sorprendido por las instalaciones que posee el cuadro aurinegro en el barrio de Achumani, donde el futbolista se encuentra concentrado desde la víspera.





“El simple hecho de estar aquí, y ver las instalaciones que posee, ya te da una idea de lo que es este club a nivel de Bolivia y Sudamérica.





El delantero será sometido a una revisión médica, para luego firmar su contrato.





Novoa confirmó que el año pasado fue dirigido por Julio César Baldivieso, en el Carabobo, de Venezuela, para quien tuvo palabras de elogio.





Con el atacante venezolano, The Strongest sumó su octava incorporación para la presente temporada. Con este panorama, solamente queda contratar un delantero de área, para cerrar la etapa de refuerzos, de cara a un primer semestre donde buscará, fundamentalmente, alcanzar el título nacional.



Tema Bejarano



Respuesta El directorio de The Strongest emitirá hoy un comunicado, en respuesta a las declaraciones vertidas por el jugador Diego Bejarano, quien tras rescindir contrato con el Tigre, acusó a sus directivos de haberle hecho firmar una adenda falsa.

Error El jugador reconoció en una entrevista a un medio radial que equivocó la forma de salir del decano.