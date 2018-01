Alcides Peña no va más en Oriente

11/01/2018 - 08:12:33

Diez.- Alcides Peña no es más jugador de Oriente Petrolero. El delantero y el club albiverde llegaron a un acuerdo para disolver el contrato que unía a ambas partes después de que el cotoqueño expresará hace semanas su deseo de no seguir en el equipo comandado por el entrenador Néstor Clausen para la temporada 2018.



Las pocas oportunidades para jugar de titular en el semestre anterior, cuando el técnico era Eduardo Villegas, fue uno de los motivos que tuvo Peña para marcharse del club. Después de un paso sin pena ni gloria en el fútbol de Colombia (Bucaramanga), el atacante regresó al país, pero su nivel no fue el esperado por la hinchada.



Con más sombras que luces, Alcides pone fin a su segundo ciclo en Oriente y ahora espera que su representante, Rodrigo Osorio, pueda concretar la ofertar que tiene de Wilstermann para reforzar al conjunto aviador de cara al campeonato Apertura y la Copa Libertadores.



Al margen



El cochabambino Caleb Cardozo, que llegó a Oriente hace seis meses, seguirá el mismo camino de Alcides Peña. El defensor no será tomado en cuenta por el técnico Néstor Clausen y quedó descartado para la temporada 2018, donde los verdolagas disputarán el torneo local y la primera fase de la Copa Libertadores.