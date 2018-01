Smedberg trabajó con normalidad en Bolívar



11/01/2018 - 08:11:39

El Diario.- El flamante refuerzo de Bolívar, Martín Smedberg, afirmó en rueda de prensa que está muy contento por llegar a la Academia.



Ayer mostró que está en perfectas condiciones físicas y entrenó a la par de sus compañeros.



“Quiero dar todo de mí, en Bolívar me siento muy cómodo, estoy muy ilusionado en poder hacer bien las cosas”, afirmó Smedberg en rueda de prensa.



El sueco-boliviano explicó que es jugador pulifuncional.



“Dentro el campo de juego no tengo un puesto fijo, en Suecia jugué varios partidos como lateral derecho, el lugar que me toque estar lo decidirá el profesor”, afirmó el futbolista.



Durante el entrenamiento lo acompañaron sus familiares, su padre presenció el entrenamiento, “Martín es muy profesional, me gusta verlo tan feliz, estoy seguro que le irá muy bien acá, yo le doy mi apoyo a pesar que soy de The Strongest”, afirmó.