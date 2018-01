Congreso ratifica a los comités y analizará criterios de independencia



11/01/2018 - 08:10:36

Los Tiempos.- El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) analizará hoy los criterios de independencia de los miembros de las instancias electoral y de apelación, ratificadas por decisión de la mayoría de los delegados del Congreso Extraordinario que se reunieron ayer en Cochabamba.



El presidente de la entidad federativa, Carlos Ribera, señaló que pese a las irregularidades que identificó la FIFA en el proceso electoral, la máxima instancia del fútbol nacional optó por mantener a todos los miembros de ambas instancias.



“Quedo con sentimientos encontrados porque esas irregularidades que halló FIFA daban para hacer un cambio. Estuvo por demás demostrado que hubieron fallas por demás graves. No midieron de igual manera a todos los candidatos y aquí en democracia salió esa posición”, dijo.



De acuerdo a las declaraciones de Ribera, corresponde que en esta jornada y en una reunión del Comité Ejecutivo se revisen los criterios de independencia de cada uno de los miembros.



Según el vicepresidente de la FBF, Freddy Cortez, esa revisión debió haberse realizado el pasado 11 de diciembre, porque así se determinó en una primera instancia.



Ahora recién se procederá a revisar toda la documentación que se solicitó a los miembros de ambos comités, siendo que en dicha oportunidad se les pidió que respondan a un cuestionario para la verificación de los criterios de independencia e incluso se les solicitó declaraciones juradas.



“Se tiene que hacer el examen mañana (por hoy), si todos cumplen se tiene que hacer una convocatoria a la brevedad posible y de ahí en 60 días se dará la elección. Si hubiera algún integrante que no cumple (con los requisitos) se tendría que convocar a un congreso para elegir a la persona que va a reemplazar (al miembro que sea retirado)”, aseguró Ribera.



Si bien, el titular explicó que todo el proceso vuelve a “foja cero”, no quedó claro si es que podrán inscribirse otros candidatos o se permitirá la presentación de postulantes, en base al proceso previo.



De acuerdo a la explicación del titular federativo, en caso de que no existan mayores observaciones a los miembros de ambas instancias, solo quedará convocar a comicios y definir las fechas para cumplir con el proceso.



“Lo más saludable era empezar con otros jueces, esperemos que con la veeduría de FIFA-Conmebol no hayan más errores”, comentó.



En la elección realizada por voto secreto, 14 delegados rechazaron la primera determinación del Comité Ejecutivo, que señalaba el cambio de todos los miembros de ambos comités, mientras que siete respaldaron la decisión. Sólo dos votaron en blanco.



En la reunión que se desarrolló en Cochabamba participaron los delegados de las nueve asociaciones departamentales y 11 de los 12 clubes ligueros. Sport Boys no estuvo presente en el Congreso Extraordinario.



Revelan observaciones



“Luego de escuchar por primera vez las observaciones que encontró la FIFA a las comisiones, ambos miembros hicieron sus descargos pertinentes. Nunca tuvimos una explicación, eso quiero dejar en claro”, aseguró el vicepresidente de la FBF, Freddy Cortez.



Según se explicó, las observaciones se dieron porque no se profundizó en los criterios de independencia de los comités, además de la inclusión de requisitos adicionales a los establecidos en la normativa.



Con la explicación cedida por los veedores de la FIFA y la Conmebol, Cortez señaló que lo único que se espera es que “a la brevedad posible hayan las elecciones”.



La labor fue encargada al Comité Ejecutivo que contará con la supervisión de los veedores de los organismos internacionales que rigen a la entidad federativa.







MODIFICAN ARTÍCULO 21 Y AUMENTAN DELEGADOS



El Congreso de la FBF aprobó la modificación del artículo 21 del estatuto de dicha entidad, con la que también se aumentó la cantidad de delegados participantes en un congreso.



“Lo primero que se logró aprobar es la modificación del artículo 21, donde permite que los dos nuevos clubes que han ascendido a la Liga sean parte del congreso”, sostuvo el titular federativo Carlos Ribera.



Los delegados se enfrascaron en un debate sobre la paridad de votos, siendo que con la modificación la ANF también debe aumentar sus delegados.



Al final se llegó a votación, donde 20 de los 22 delegados presentes votaron a favor de que el artículo contemple la conformación del congreso con 31 miembros.







SORIA BUSCARÁ TRABAJAR MÁS DE 40 DÍAS CON LA VERDE



El director técnico de la Selección Nacional, Mauricio Soria, señaló ayer que presentará la propuesta de trabajar por espacio de 40 a 45 días con la selección mayor, en el periodo que la Liga tendrá receso por el Mundial de Rusia.



“Mañana (por hoy) en la reunión vamos a estar presentes para intercambiar ideas, para poder hacer conocer la intención de entrenar antes y durante el Mundial, que es cuando vamos a tener más tiempo para trabajar. Serán entre 40 a 45 días que vamos a tener con los futbolistas del país, intentando hacer partidos amistosos con varias selecciones”, sostuvo.



La labor del cuerpo técnico se centrará en la intención de incluir a futbolistas más jóvenes para jugar la mayor cantidad de encuentros.



De acuerdo a Soria, entre dos o tres jugadores referentes serán llamados, aunque de cara al Mundial de Catar en 2022, el objetivo es promover a jóvenes valores.



En este sentido, adelantó que las fechas FIFA que están previstas entre septiembre y noviembre serán “utilizadas”.



Por otra parte, de cara a la preparación del equipo que participará en los Juegos Suramericanos, Soria señaló que el primer microciclo comenzará el lunes en Tarija y se extenderá hasta el 3 de febrero.



El segundo microciclo será en las últimas semanas de febrero, mientras que desde abril se cumplirá una concentración hasta los Juegos.