Liga aprueba hoy fixture del Apertura



11/01/2018 - 08:09:17

Opinión.- El Consejo Superior de la Liga aprobará hoy el fixture del torneo Apertura que arrancará el 21 de febrero y culminará el 10 de junio, en la modalidad de dos series de siete equipos.



Esta reunión se desarrollará en el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol, de la ciudad de Cochabamba, desde las 10:00.



El primer semestre del año se jugará un torneo interseries de 14 fechas, incluidas la disputa de clásicos.



El grupo “A” está conformada por: Bolívar, Oriente Petrolero, Guabirá, Real Potosí, Wilstermann, Destroyers y Universitario.



La serie “B” la integran The Strongest, Blooming, Sport Boys, Nacional Potosí, Aurora, Royal Pari y San José.



“Esta reunión es importante porque determinará las fechas de los partidos, pero considerando los partidos que deben disputar los clubes que clasificaron a la Copa Libertadores y la Sudamericana”, declaró Carlos Ribera, titular de la Liga.



Los dirigentes también aprobarán si en los partidos de los Play Off (segunda fase) será válido el gol diferencia.



Lo que sí está definido son los cuatro premios que se repartirán en el torneo Apertura. El ganador clasificará a la Copa Libertadores como Bolivia 1; el subcampeón, Copa Libertadores Bolivia 4: el tercero, Copa Sudamericana Bolivia 1 y el cuarto premio lo recibirá el ganador de la liguilla de perdedores.



En esta reunión no descartan abordar el incremento económico de los derechos de televisión para esta temporada o buscar la rescisión de contrato con la empresa The Game.