Parque Cretácico recibe a más de 191 mil visitantes



11/01/2018 - 08:03:51

Correo del Sur.- El Parque Cretácico fue galardonado por el Ministerio de Culturas, en 2016 y 2017 al ser el museo del país con mayor cantidad de visitantes. Este año, el incremento podría ayudarles a continuar con el título.



Un total de 191.360 visitantes recibió el Parque Cretácico durante 2017, registrando así un crecimiento del 3.7% con relación a 2016 cuando reportó el ingreso de 184.488 personas, y espera consolidarse, una vez más, en uno de los museos con mayor flujo de Bolivia.



Es así que el centro galardonado en 2016 y 2017 por ser el más visitado en el país, abrió sus puertas para 6.872 personas más durante la última gestión, una cifra que si bien no se acerca al 10% de crecimiento sostenido de años anteriores, representa un aumento importante y dentro de las previsiones estimadas por el lugar.



“Esperamos unos 190 mil más o menos, dentro de lo que hemos proyectado para esta gestión”, comentó la administradora del Parque Cretácico, Elizabeth Baldivieso.



Según sus estadísticas, el 90% de los visitantes fueron bolivianos y sólo un 10% extranjeros. Las principales ciudades de origen de los nacionales corresponden a La Paz y Sucre con un 20% cada una, seguidas de Santa Cruz, con un 18%.



Respecto a los foráneos, las nacionalidades más recurrentes son la francesa, inglesa, estadounidense, brasileña, chilena y argentina, entre otras, que concurren al museo durante todo el año, dejando en el pasado las épocas altas de flujo de extranjeros.



“Antes el periodo alto era en julio, pero hace dos años hemos percibido que el público extranjero viene todo el año, ya no hay época alta o baja, porque todo el año tenemos visita de extranjeros, así que todo el año la ciudad es visitada y nos parece muy bien”, comentó Baldivieso al destacar además que se deben ampliar las políticas de promoción turística en el extranjero.



Según la Administradora, generalmente los turistas llegan a Bolivia después de visitar Perú, con destinos bastante populares en el mundo.



ESTUDIANTES, LA PARTE LOCAL



Los niños representan el 25% de las visitas en el parque de los dinosaurios, desde donde se puede apreciar o visitar el farallón de Cal Orck’o, que registra la caminata de huellas más grande del mundo.



La mayor parte de los menores de edad que acuden a este lugar corresponden a estudiantes que hacen de su visita al repositorio, una actividad importante para el avance de temas del año escolar.



“Entendemos que los maestros incluyeron en el currículo escolar la paleontología, vienen niños, es parte de sus lecciones, aprenden, conocen y hacen un resumen de todo lo visto”, destacó Baldivieso.



Si bien la presencia de niños es importante en el museo, la afluencia de mayores es la que mayor porcentaje representa, siendo el 75% de los visitantes.



Según la Administradora, ello se debe a que los adultos buscan conocer más sobre los periodos prehistóricos en Sucre y el país.



A LA ESPERA DEL PROYECTO



Para consolidar su ampliación, el Parque Cretácico espera el diseño final del proyecto encargado a una consultora. El resultado podría estar listo en un par de meses.



“La Alcaldía ha gestionado 7 millones de dólares con el BID para la ampliación del parque, lo que nos falta es el lugar, esperamos que FANCESA nos de algún lugar”, comentó Baldivieso.



La decisión para consolidar que el parque crezca en espacio está en manos de la cementera y sus propietarios –Alcaldía, Gobernación y Universidad–, que aún no se pronunciaron sobre el lugar que podrían ceder para hacer realidad este sueño.



POSTULACIÓN EN CORRECCIÓN



La carpeta de postulación para la declaración del farallón de Cal Orck’o como Patrimonio Natural de la Humanidad, por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en español) se encuentra sujeta a correcciones tras algunas observaciones realizadas por autoridades ministeriales.



Según Baldivieso, que precisó que esta labor está a cargo de la Dirección de Turismo de la Alcaldía, una vez que se terminen las complementaciones necesarias en la carpeta de postulación, este documento volverá a ser remitido a La Paz para que el presidente Evo Morales, proceda a la presentación de la solicitud ante la UNESCO.



A mediados de agosto del año pasado, la Alcaldía realizó un acto para presentar la carpeta de postulación elaborada para lograr que el farallón con más de 12.000 rastros sea considerado patrimonio del mundo. En esa ocasión se anticipó que si se tiene observaciones, el documento podría remitirse a París, donde se encuentra la sede de la UNESCO, en marzo de este año.



El lugar



El farallón de Cal Orck"o es el repositorio de huellas de dinosaurio más grande del mundo al tener las caminatas más largas.

En el yacimiento se encuentra más de 12.000 rastros que corresponden a más de 460 diferentes tipos de pisadas.

Cal Orck"o espera consolidar su ampliación, para ello se diseña un proyecto que podría presentarse en unos meses.