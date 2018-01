A tres meses, Fiscalía no halla dinero desfalcado al Banco Unión 

11/01/2018 - 07:56:20

Opinión.- A poco más de tres meses de revelarse el desfalco millonario al Banco Unión, el Ministerio Público no ha dado con el dinero que fue sustraído por el entonces jefe de Operaciones de la agencia en Batallas, Juan Franz Pari, según publica ANF.



En el proceso de indagación se secuestraron 17 vehículos lujosos, se han precintado dos bienes inmuebles, uno era una discoteca, además de algunos artefactos, que, según el fiscal general, Ramiro Guerrero, no deben llegar ni al 25 por ciento del monto robado.



Pero, de los 37 millones de bolivianos desfalcados no se recuperó ni un solo centavo. "Hasta ahora no se ha encontrado nada. Se ha secuestrado 17 vehículos, televisores, inmuebles precintados: uno en Sopocachi y una discoteca. Del monto efectivo de dinero absolutamente nada", sostuvo.



El Ministerio Público, siguiendo los procedimientos de cooperación entre países, ha solicitado a la Argentina, Estados Unidos y China que faciliten información para saber si Pari o alguno de sus familiares hubiera creado cuentas fuera del país.



Asimismo, dijo que "se ha pedido a la Unidad de Investigaciones Forenses que haga seguimiento e inteligencia financiera de las cuentas que Pari pudo abrir en el país", declaró Guerrero, luego de prestar un informe oral sobre este caso en la Comisión de Justicia Plural.



Precisó que 40 personas son investigadas por el desfalco millonario y 27 fueron imputadas en el proceso, la mayoría guarda detención preventiva.



Los opositores de Unidad Demócrata Wilson Santamaría y Lourdes Millares dieron lectura a las 18 preguntas sobre el proceso investigativo que realiza el Ministerio Público. La petición de informe oral fue planteada ante los mínimos resultados que existen para esclarecer el caso.



PROPUESTA Pari Mamani, durante la declaración ampliatoria ante el Ministerio Público, el lunes, trató de negociar su traslado de Chonchocoro al penal de San Pedro a cambio de revelar las identidades de personeros de la institución financiera que le ayudaron a cometer su delito, según ERBOL.



"Pari trató de negociar con la Fiscalía indicando que daría los nombres de las personas que le ayudaron a cometer el delito y que trabajan en el Banco Unión, pero a cambió pidió su traslado de Chonchocoro a San Pedro", reveló una fuente del Ministerio Público a ERBOL a tiempo de remarcar que el pedido fue rechazado.



El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, descartó la posibilidad de que el principal responsable del millonario desfalco de 37.6 millones de bolivianos se pueda acoger a un procedimiento abreviado.