Chuquisaca cumple paro con bloqueos



11/01/2018 - 07:55:20

Correo del Sur.- El Comité Cívico de Chuquisaca cumple hoy un paro con marchas y bloqueos para exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación del Código del Sistema Penal, aunque sin todas las instituciones y organizaciones que lo conforman. Desde el Gobierno calificaron la protesta como “política” e instruyeron a las instituciones públicas trabajen con normalidad.



Con el respaldo de sectores como salud, magisterio urbano, Central Obrera Departamental (COD), Federación de Profesionales, juntas vecinales, comerciantes, sindicatos de la compañía de electricidad y la empresa de agua, y el transporte sindicalizado que se sumó a último momento, entre otros, el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) lleva adelante hoy un paro cívico movilizado en contra del Código del Sistema Penal.



“Se está instruyendo a todas las instituciones en general suspender actividades porque las marchas van a pasar por todas las arterias de la ciudad haciendo acatar disciplinadamente este paro cívico”, advirtió el presidente de CODEINCA, Rodrigo Echalar.



El ente cívico organizó marchas que partirán desde cuatro puntos de la ciudad, a partir de las 9:00. La primera desde la avenida Juana Azurduy de Padilla, sector del primer puente; la segunda, desde la puerta del colegio Von Humbolt; la tercera desde El Guereo y la cuarta desde la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, por el surtidor Gas Center.



“Lo fundamental de esta lucha es en contra del Código Penal, estamos pidiendo su abrogación total ya que hemos entendido que vulnera muchas libertades democráticas que al pueblo le costó mucho conseguir”, señaló Echalar.



Tras recibir una invitación del Comité Cívico, la Federación Departamental de Choferes de Chuquisaca determinó anoche sumarse al paro con bloqueos en diferentes sectores de la ciudad.



“Vamos a participar activamente, nuestros secretarios ejecutivos ya están coordinando con personeros del Comité Cívico para que el paro de mañana (hoy) sea contundente pidiendo la derogación del Código Penal porque es atentatorio a los intereses de los compañeros transportistas y de la población en general”, señaló el dirigente Sixto Sandi.



Desde el Gobierno calificaron la protesta como política y advirtieron que perjudica el desarrollo del Departamento, por lo que pidieron a los pobladores no sumarse.



“Un paro netamente político, un paro en el cual vemos a un Comité Cívico engañando a la gente”, manifestó el secretario de Comunicación de la Gobernación, Jairo Arancibia.



La Alcaldía de Sucre determinó mantener todos los mercados abiertos, aunque aclaró que los comerciantes no están obligados a asistir. En el caso del mercado Central, muchos vendedores aseguraron que no abrirán sus puestos y se sumarán a las marchas convocadas por el Comité Cívico.



Las operaciones en el aeropuerto Alcantarí serán normales, están programados 12 vuelos de las compañías Boliviana de Aviación (BOA), Amaszonas, Ejecojet y Transporte Aéreo Militar (TAM).



“Recomendamos a la población que tome sus recaudos para llegar al aeropuerto una hora antes de sus vuelos”, apuntó el jefe del aeropuerto de Alcantarí, Alex Rocabado.



La atención en la Terminal de Buses también será normal, según informó su administrador Jorge Rojas.



De la misma forma, la banca y la empresa privada no pararán sus actividades, en el último caso debido a que no pudieron reunirse para llegar a un acuerdo, aunque dijeron que respaldan la demanda.



En las instituciones públicas el trabajo se desarrollará con normalidad, según instruyeron sus autoridades.



“Sabemos que el Gobierno va a hacer el juego de intentar boicotear esta movilización. Las instituciones gubernamentales están mostrando de qué lado están y están en contra de lo que está reivindicando el pueblo”, comentó el dirigente cívico.



No se cumplirá la contramarcha anunciada por la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios (FUTPOCH) que, sin embargo, ayer volvió a reprochar las movilizaciones contra el Gobierno e instruyó normalidad en el Mercado Campesino que administra.