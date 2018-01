Petroleros rechazan paro de la COB



11/01/2018 - 07:33:02

Opinión.- El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, rechazó el miércoles el paro de 24 horas convocado por el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, y aseguró que deberá rendir cuentas en el próximo ampliado por su intención de dividir a los trabajadores del país.



"El sector petrolero en ningún momento va acatar actitudes que no conllevan a una decisión orgánica de la parte laboral en nuestro país. Conocemos que esa determinación que no ha salido de ningún ampliado orgánico ni del propio comité ejecutivo, entonces es a título personal", dijo a la Red Patria Nueva.



Mitma convocó a los sindicatos del país a un paro nacional de 24 horas, que no fue acatado por los sectores afiliados a esa entidad matriz de los trabajadores bolivianos y a un paro "popular movilizado" a partir del jueves, en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal.

Vásquez recordó que en el ampliado de octubre del año pasado, más del 90 por ciento de los afiliados a la COB le pidieron a Mitma que convoque a un congreso ordinario para elegir al nuevo comité ejecutivo, pero dijo que ese dirigente manipuló una resolución, "como jamás se ha visto".



"Entendemos que ya está cumpliendo su gestión y tendrá que rendir cuentas en el próximo congreso de la COB", complementó.

El dirigente petrolero aclaró que su sector desarrolla su trabajo de manera normal.



"Lamentablemente en la historia de la COB estamos viviendo el peor momento que asume una posición un secretario ejecutivo, es una vergüenza lo que está pasando ", subrayó.