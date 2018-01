Bolivia vuelve a presidir Comité 1540 de la ONU y será sede de una reunión regional



La Razón.- Bolivia volverá a presidir en esta gestión el Comité 1540 sobre la no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en el primer trimestre de este año será sede de una reunión regional con la participación de expertos del Consejo de Seguridad y de América Latina y el Caribe.



Un comunicado de la Misión Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas da cuenta de la nueva responsabilidad en el organismo internacional, que ya se había asumido en 2017 bajo la conducción del embajador Sacha Llorenti. Durante la primera gestión se impulsaron acciones para el cumplimiento de los objetivos del Comité.



En la resolución 1540 (2004) se establece que todos los Estados deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores.



También dispone que todos los Estados deben adoptar y aplicar leyes apropiadas y eficaces que prohíban a todos los agentes no estatales la fabricación, la adquisición, la posesión, el desarrollo, el transporte, la transferencia o el empleo de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores.



Bolivia vuelve a la presidencia del Comité y ahora será sede de un encuentro para tratar esta problemática. “Durante el primer trimestre de este año se tiene prevista desarrollar por primera vez una reunión regional en Bolivia, en la ciudad de La Paz, a la cual asistirán además de los expertos miembros del Consejo de Seguridad, expertos de toda la región de toda América Latina y el Caribe”, informa el comunicado.