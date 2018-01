Mejora precio del petróleo pero decrece la producción



11/01/2018 - 07:11:31

El Diario.- Si bien el precio del petróleo en el mercado internacional muestra una tendencia ascendente, está en duda si Bolivia aprovechará el buen momento de la recuperación de los precios del crudo, debido a que no aumenta su producción y tiene en declinación casi todos los megacampos, según advirtió el analista energético Hugo del Granado.



Por el momento, las cifras que reflejan los mercados internacionales sobre el precio del petróleo son halagadoras, ya que el Brent trepó ayer a más de 68 dólares el barril, mientras el WTI superó la barrera de los 63, y la tendencia parece que se mantendrá, por lo menos en el primer tramo de la presente gestión.



PERSPECTIVAS



Del Granado señaló que las perspectivas del valor del crudo crean optimistas, por lo tanto este 2018 se augura un buen año para el país con las cotizaciones en el mercado internacional, lo que redundaría en mejores ingresos para el erario nacional.



Calculó que los nuevos precios incrementarán en unos 1.000 millones de dólares la renta petrolera, que en los últimos años la oferta fue mermando en el mercado del “oro negro”.



OPTIMISMO



El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, manifestó su optimismo con los precios del crudo del martes pasado. Según dijo, coincidentemente con Del Granado, que resulta previsible un incremento de la renta petrolera por las exportaciones de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina.



Informó que la renta petrolera en el país alcanzó un poco más de 1.700 millones en 2016, y que la pasada gestión registró una cifra de alrededor de 2.000 millones de dólares, y para esta gestión se espera que los recursos se incrementen más.



De acuerdo con estadísticas publicadas en la página web del Ministerio de Hidrocarburos, el 2015 la renta petrolera alcanzó a 3.830 millones de dólares, pero el 2016 cayó a 1.754 millones, provocado por la baja del precio del energético.



En ese marco, el Gobierno espera cerrar la presente gestión con un precio promedio del petróleo, entre 55 a 60 dólares el barril, además que vislumbra buenas perspectivas para atraer inversiones.



Informó que en 2016 el precio del petróleo cerró –en promedio– en 43 dólares el barril, mientras que en 2017 fue de 50,2 dólares, y esta gestión proyecta que la misma se incrementará por encima de 55 dólares.



DECLINACIÓN



Sin embargo, Del Granado sostuvo que el Gobierno no está en condiciones de aprovechar el buen momento del precio del petróleo, debido a que no hay mayores volúmenes de producción y a esto se suma la declinación de los megacampos, lo cual se produce desde 2014.



Sánchez anunció que en esta gestión habrá descubrimientos y anticipó importantes reservorios, como en Río Grande.



PERSISTE INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR



Pese a este escenario de optimismo gubernamental, el especialista Hugo Del Granado señaló que la ausencia de nuevas reservas y la falta de descubrimientos dejan al país en desventaja y los anuncios que realizan las autoridades de hidrocarburos provienen de hace varios años.



Todavía no hay nuevos campos descubiertos, la exploración y explotación se aboca sólo a áreas tradicionales, pero no a nuevos, y lo que ha mostrado el Gobierno son pequeños campos, advirtió el experto.



FLEXIBILIDAD



Advirtió que en la media que el Gobierno no flexibilice su política estatista en el campo de los hidrocarburos, los resultados serán poco alentadores; mientras no ingresen las empresas petroleras en el negocio la situación no mejorará, alertó.



Según explicó, la producción está muy debajo de 60 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y estimó que el 2017 cerró con una cifra entre 55 a 57 MMmcd. “La falta de datos oficiales no permite precisar el volumen correcto”, incidió.



Datos proporcionados por el Ministerio de Economía señalaron que hasta el 12 de diciembre pasado, los volúmenes de gas natural transportado en el mercado interno y externo alcanzó 53,5 MMmcd, debajo de la cifra registrada en noviembre de la misma gestión, cuando se situó en 55, MMmcd.