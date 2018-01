Siembra de soya de verano se retrasa por lluvias



11/01/2018 - 07:10:16

El Día.- El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, indicó que las lluvias han ocasionado un retraso muy fuerte en la siembra de verano y que esto perjudicará de gran manera a la campaña, toda vez que ya está pasando el tiempo para este grano, sin embargo, aclaró que en este terreno se pueden sembrar otros productos. Aún Anapo no tiene los datos exactos de cuántas hectáreas se han perdido por los factores climáticos.



Son más de 100 mil hectáreas sin sembrar. El titular de Anapo dijo que el sector no va a perder porque se tiene una buena cosecha en la zona Este, no obstante, hay productores en el norte que están complicados con el agua y hay que ayudarlos, toda vez que están con deudas y muchos han perdido su cosecha. "Vamos a evaluar cuánto fue lo que sembró y se perjudicó con el agua, lo más fuerte es lo que no se sembró que son más de 100 mil hectáreas que eso vamos a ver qué se puede hacer", dijo Pantoja, a tiempo de agregar que hay que pensar en el futuro en tema de los defensivos para poder prever otra situación de este tipo.



Se tienen que reprogramar créditos. Asimismo, indicó que para ayudar a los productores perjudicados se deben reprogramar los créditos, para que puedan solventar las pérdidas que se han tenido. "Hay muchas zonas del Norte afectadas, en todo lo que es San Pedro y las que están en la cuenca baja del Piraí", aseveró.



La proyección de siembra para esta campaña es de 1 millón 30 mil hectáreas.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que las lluvias no afectaron a la producción de soya, de la campaña de invierno, pero dijo que se prevé un retraso en la siembra de verano. "La siembra de verano ya debería estar en pleno y eso nos puede perjudicar en la cosecha que se tiene que dar en los próximos meses, julio, agosto, principalmente", apuntó.



Entre tanto Freddy Suárez, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, aclaró que se está a la espera que los terrenos sequen para poder hacer una evaluación de las pérdidas.