Choferes: La mayoría paró, pero el bloqueo fue parcial en Sucre



11/01/2018 - 07:09:09

Correo del Sur.- El paro se sintió, pero no como esperaban los choferes. No hubo micros ayer y la mayoría de los conductores no trabajó. El bloqueo en las calles y los ingresos a la ciudad, sin embargo, fue parcial. El tránsito vehicular en el centro de Sucre no resultó afectado.



Los bloqueos se registraron, sobre todo, en algunas zonas alejadas del centro de la ciudad, aunque en sitios importantes para el tráfico vehicular, lo que perjudicó a miles de ciudadanos.



Uno de esos puntos, la rotonda de la avenida Juana Azurduy de Padilla, cerca al Gas Center, que se conecta con la populosa zona de Lajastambo. Los micros impidieron el paso en ese lugar, vital para los vecinos de los barrios situados en la zona del ex aeropuerto.



Algo similar ocurrió en la zona del hospital UNI. Una grupo de camiones pequeños bloqueó el paso a todas las zonas altas que se conectan con el mercado Campesino y el centro de la ciudad a través de las calles de ese lugar.



La dirigencia de la Federación de Choferes de Chuquisaca reconoció que el bloqueo no alcanzó al centro de la ciudad y que el plan no se cumplió como esperaban.



Hubo bloqueos, según la propia dirigencia, en el trayecto al ex aeropuerto, Villa Armonía, en la rotonda FANCESA, en el barrio Petrolero, en la zona de la PIL, en la terminal de buses, en algunas trancas de ingreso a la ciudad, en la zona del hospital UNI, en la ex estación Aniceto Arce, por nombrar algunos puntos.



Hubo bloqueo en el cruce al aeropuerto Alcantarí, pero no se cortó el paso a la terminal aérea.



Según la dirigencia, "hubo imponderables" que impidieron que todos los sindicatos de choferes cumplieran con el bloqueo de las calles.



Con todo, según la dirigencia, el paro de 24 horas de los choferes fue acatado en un 80%.



Como suele ocurrir cuando el transporte urbano no trabaja, los usuarios de las zonas más alejadas fueron los más perjudicados. Hubo mucha gente que se desplazó a pie. Otros tuvieron que usar taxis. Muchos taxistas no sindicalizados aprovecharon el paro del transporte masivo.



SU DEMANDA



"Queremos pedirle a la población que nos entienda. Hay una razón para parar y bloquear. Es un pedido de toda la población, de todos los sectores, que se modifique el (nuevo) Cógido Penal, que sea tratado de nuevo de manera conjunta y coordinada", justificó el secretario general del Sindicato de Micros Sucre, Luis Gómez.



"Nuestro propósito ha sido rechazar el (nuevo) Código Penal. Es lapidario para nuestro sector, parte de la población, e, inclusivo, para la prensa", explicó el secretario de Gobierno de la Federación de Choferes de Chuquisaca, Sixto Sandi.



¿Qué sigue ahora? El secretario general del Sindicato del Transporte Pesado Sucre, Jaime Cruz, dijo anoche que la dirigencia del sector se reunirá hoy con el Gobierno en La Paz y que, según los resultados de ese encuentro, se decidirá el camino a seguir.



Los otros sindicatos, entretanto, planean volver hoy al trabajo, pese al paro cívico, y comunicar en las siguientes horas si continuarán o no sus medidas de presión.



RECHAZO Y AMENAZA



El oficialismo criticó el paro del transporte y advirtió que las organizaciones sociales leales al presidente Evo Morales saldrán a las carreteras a bloquear a los transportistas, en caso de que el sector insista con sus medidas de presión.



"No entendemos cuál es la petición del transporte pesado. Si el artículo 137 ya no existe. Entonces, ¿cómo quieren garantizar su trabajo?", protestó el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), Román Barrón, que calificó como "política" la medida de los transportistas.



"Nosotros, los que somos del área rural, sí sabemos hacer un bloqueo de caminos. Si es necesario, vamos a ir tres, cuatro meses... Eso no es problema. Repudiamos esta actitud de los transportistas", se quejó, por su lado, el jefe departamental del MAS, Antono Villca.



La dirigencia del transporte respondió que respetan las decisiones de las FUTPOCH y pidieron, por eso mismo, respeto a sus decisiones, que no busca ningún enfrentamiento con ningún sector, según explicaron. Además, negaron que sus movilizaciones tengan motivo "político".



El arzobibispo de Sucre, monseñor Jesúz Juárez, entretanto, dijo que "una ley no consensuada" siempre "será desobecedida", y pidió a Dios que ablande los corazones de los que tienen en sus manos la solución del conflicto.



Otros sectores también bloquearon



Los sectores que exigen la abrogación del nuevo Código Penal reforzaron el bloqueo de los transportistas, y cerca al mediodía paralizaron el tránsito en un radio de una a dos cuadras de la plaza 25 de Mayo.



El Colegio Médico de Chuquisaca, el Magisterio Urbano, los sindicatos de trabajadres de la salud y el colectivo Mujeres Fuertes no permitieron el paso hasta pasado el mediodía. Eso, en señal de rechazo al nuevo Código Penal.



Los dos huelguistas del Magisterio Urbano, entretanto, levantaron su huelga, y avisaron que lo que sigue es la lucha en las calles.



La huelga de los choferes de edad avanzada en la Federación de Choferes de Chuquisaca, entretanto, seguía hasta anoche.