Médicos analizan volver al paro indefinido ante anuncio de descuentos por días no trabajados

10/01/2018 - 18:24:56

La Paz.- El Colegio Médico de Bolivia, a través de un comunicado, advirtió que analizan retornar al paro general indefinido ante el anuncio de la ministra, Ariana Campero, con descuentos por los días no trabajados durante el paro indefinido.



“Los diferentes colegios departamentales en reuniones directivas y asambleas consultivas consideran que el acuerdo está siendo incumplido en el sentido que este punto debiera ser tratado en comisiones sectoriales”, dice la carta dirigida al ministro de Gobierno, Carlos Romero.



Campero cuestionó este miércole que aún no se haya restablecido la atención en los hospitales del país. “Día no trabajado, día no pagado, y aclaro, esto no es ninguna vendetta, hay leyes y pues esas se tienen que cumplir”, dijo la ministra.



La nota del Colegio Médico advirtió con la reanudación de todas las medidas de presión. “Nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento”, añade el documento.