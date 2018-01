La actriz y directora que nunca volverá a trabajar con Woody Allen



10/01/2018 - 18:08:55

Infobae.- La actriz directora de Lady Bird, Greta Gerwig , aseguró que lamenta haber trabajado con Woody Allen en la película A Roma con amor en 2012. Dos años más tarde salieron a luz las acusaciones de acoso por parte de Dylan Farrow contra su famoso padre.



"Solo puedo hablar por mí misma y he llegado a lo siguiente: si hubiera sabido lo que sé ahora, no habría actuado en la película. No trabajaría para él otra vez", dijo Gerwig al New York Times.



"No puedo cambiar ese hecho ahora, pero puedo tomar decisiones diferentes para seguir adelante", añadió.



En 2014, Dylan Farrow afirmó que Allen, su padre adoptivo, abusó de ella cuando era un niña. Fue en 1993, en la época en que su madre se separaba de del director neoyorquino.



Tras conocerse las declaraciones de Gerwig en la mencionada publicación, Dylan le agradeció vía Twitter. "Greta, gracias por tus palabras".



Poco antes de los Globos de Oro, Dylan Farrow dijo que espera que el movimiento #MeToo no se olvide del realizador.



"Hace cuatro años, en los Globos en 2014, Woody Allen recibió el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria. Hace cuatro años decidí que ya era suficiente y escribí una carta abierta detallando el abuso que sufrí a manos de Woody Allen. Pensé que eso marcaría la diferencia. Pensé que las cosas cambiarían. Aprendí rápidamente (y dolorosamente) que mi optimismo estaba fuera de lugar. Su tiempo no había terminado ", sentenció en otro de sus mensajes en Twitter.