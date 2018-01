Trump critica a juez que bloqueó cancelación de DACA



10/01/2018 - 18:01:51

VOA.- El presidente Donald Trump criticó la decisión de un juez federal de Estados Unidos que bloqueó temporalmente el martes la decisión del gobierno estadounidense de poner fin a un programa que ampara a jóvenes inmigrantes de la deportación.



A través de su cuenta de Twitter, Trump expresó el miércoles que "Esto sólo muestra a todos lo quebrantado e injusto que es el sistema judicial", cuando aquellos que se oponen a las políticas del presidente -en esta oportunidad DACA- acuden a la Corte del Noveno Distrito y "casi siempre" ganan en esta instancia antes de ser revocados por tribunales superiores.



El juez William Alsup aceptó una solicitud de California y otros demandantes para que se impida a Trump cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) mientras sus demandas se resuelven en la corte.



La decisión del juez fue anunciada solo horas después de que Trump y legisladores de ambos partidos se sentaran a negociar en la Casa Blanca no solo sobre el DACA, sino también sobre la posibilidad de una reforma integral a las leyes de inmigración.



Por su parte el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que más allá de la ley, los legisladores y la Casa Blanca se debe trabajar para lograr un acuerdo bipartidista, el cual podría permanentemente proteger a los jóvenes soñadores de la deportación.



`"El fallo de anoche de ninguna manera disminuye la urgencia "" de un proyecto de ley bipartidista que proteja a los llamados dreamers, dijo Schumer. “El tema está candente. Deberíamos atacar ahora "" y llegar a un acuerdo”, agregó el senador demócrata.



Para aumentar la presión sobre los republicanos, Schumer también dijo que quería que se adjunte un acuerdo de inmigración a la legislación presupuestaria que el Congreso debe considerar pronto.



Las agencias federales cerrarán a menos que los legisladores aprueben una ley que las financie antes del 19 de enero, y los legisladores también están tratando de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto general para 2018.



Los abogados a favor del programa DACA demostraron claramente que los jóvenes inmigrantes "probablemente sufrirían un daño serio, irreparable" si no se toman acciones judiciales, indicó Alsup. El juez también señaló que los abogados tenían buenas perspectivas de ganar en un juicio.



"Parece haber un consenso de que el DACA cubre a la categoría de inmigrantes cuya presencia plantea la menor o ninguna amenaza y les permite aplicar a empleos honrados bajo condición de que mantengan su buen comportamiento", escribió Alsup en su fallo. "Este se ha convertido en un programa importante para los beneficiarios del DACA y sus familias, para los empleadores que los contratan, para la hacienda pública y para nuestra economía".



Su veredicto reflejó los comentarios del juez en una vista judicial el 20 de diciembre, en la que interrogó a un abogado del Departamento de Justicia sobre la justificación del gobierno de poner fin al DACA, señalando que mucha gente dependía de él y enfrentaba la perspectiva de penurias "reales" y "palpables" por su desaparición.



Alsup también puso en duda que el gobierno hubiera hecho un estudio serio antes de poner fin al programa.



El DACA ha protegido de la deportación a unas 800.000 personas traídas ilegalmente de niños a Estados Unidos o que venían con familias que se quedaron tras el vencimiento de sus visas. La cifra incluye a cientos de miles de jóvenes con edad para estudiar la universidad.



La Voz de América entrevistó a Julia Toro, abogada experta en temas de inmigración, para explicar detalles del significado de este beneficio y los alcances que tuvo para los "soñadores".



El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció en septiembre la cancelación gradual del programa, indicando que el expresidente Barack Obama excedió su autoridad al introducirlo en 2012.



El Departamento de Justicia indicó el martes que la decisión del juez no cambia el hecho de que el programa eludía de forma ilegal al Congreso, y que ponerle fin está dentro de las competencias del Departamento.



"El Departamento de Justicia seguirá defendiendo con firmeza su posición y buscará formas de respaldar su posición en nuevos litigios", indicó en un comunicado el portavoz del Departamento Devin O’Malley.



La decisión del juez no implica que el gobierno federal tenga que procesar solicitudes nuevas de personas que no han recibido protección bajo el DACA, pero sí ordena al gobierno procesar las solicitudes de renovación a las personas que habían sido cubiertas anteriormente por el programa.



“DACA les dio un conjunto más tolerable de opciones, incluida la incorporación a la fuerza de trabajo principal”, escribió el juez Alsup. “Ahora, sin una orden judicial, volv