Cuáles son los destinos más peligrosos de América Latina



10/01/2018 - 17:57:11

Infobae.- El Gobierno estadounidense presentó este miércoles un nuevo sistema de advertencia a los viajeros en el que clasifica al resto de países según su nivel de peligrosidad, para asesorar a los turistas que piensen viajar al exterior.



El ranking de Recomendaciones de Viaje del Departamento de Estado pone una nota, de 1 a 4, según las condiciones de cada país, con una revisión permanente, para proveer a los viajeros de "información clara y confiable".



Si bien ningún país de América Latina alcanzó el nivel 4, llamado "No viajar" (en el que están destinos como Siria, Corea del Norte o Somalia), son seis los países que están en la categoría 3.



Esta tercera escala, llamada "Reconsiderar viaje", detalla: "Evitar viaje debido a serios riesgos para la seguridad. El Departamento de Estado provee recomendaciones adicionales para viajeros en estas áreas".



Cuba



"Reconsidera el viaje debido a ataques a la salud dirigidos a empleados de la embajada estadounidense en La Habana".



Las autoridades destacan los síntomas sufridos por los funcionarios y la falta de precisiones sobre el origen de estos presuntos ataques, por lo que advierte que los ciudadanos estadounidenses "pueden estar en riesgo".



Por ello, sugiere evitar el Hotel Nacional y el Hotel Capri, y ofrece una lista de lugares para buscar asistencia médica.



El Salvador



"Reconsiderar el viaje debido al crimen".



Las autoridades señalan que crímenes como los homicidios, las violaciones y los robos armados son comunes, así como la actividad de pandillas, ante un escaso control policial.



Como recomendación, sugieren no vestir relojes o joyas de lujo y contratar guías certificados con el gobierno local.



Guatemala



"Reconsiderar el viaje debido al crimen".



El Departamento de Estado también advierte por crímenes violentos, tales como violaciones, secuestros y homicidios. "La policía puede escasear en recursos para responder efectivamente a estos serios incidentes criminales".



Entre las sugerencias, recomienda buscar hoteles con un estacionamiento seguro y personal permanente, así como evitar caminar y manejar de noche.



Haití



"Reconsiderar el viaje debido al crimen y disturbios civiles".



Los funcionarios indican que es común el crimen violento, como el robo, así como las protestas con quema de neumáticos y el bloqueo de rutas. Además, explican que el Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para proveer servicios de emergencia a sus ciudadanos en ciertas áreas del país, e incluso el personal diplomático tiene restringido su acceso en ciertas áreas de la capital, o el uso del transporte público.



Se sugiere evitar las protestas y coordinar con anticipación el transporte entre el aeropuerto y el hotel



Honduras



"Reconsiderar el viaje debido al crimen".



En el caso de Honduras, el Gobierno recomienda específicamente evitar el departamento de Gracias a Dios. Entre los crímenes más comunes menciona el homicidio, el robo armado y el tráfico de drogas y personas.



Se recomienda no transitar de noche y ser especialmente cuidadosos en los cajeros automáticos.



Venezuela



"Reconsiderar el viaje debido al crimen, disturbios civiles, pobre infraestructura sanitaria y arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos estadounidenses".



Las advertencias destacan que no es recomendable viajar a algunos barrios de Caracas, transitar de noche por la capital y estar a 50 kilómetros o menos de la frontera con Colombia, debido a las altas tasas de crimen.



"Las protestas y manifestaciones ocurren a diario, usualmente con poca anticipación. Suelen generar una fuerte respuesta policial que incluye uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes y balas de goma contra los participantes", advierten.



También, señalan que hay escasez de comida, agua, medicinas e insumos médicos a lo largo de casi todo el país.



Categorías 1 y 2



Otros países de la región, como México, Brasil y Colombia, pertenecen a la categoría 2. "Ejercer cautela aumentada: sea consciente del elevado riesgo de inseguridad".



En la categoría 1 figuran la Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Para todos esos países, EEUU recomienda "ejercer precauciones normales: esta es la advertencia más baja para la inseguridad. Hay riesgos en todo viaje internacional".