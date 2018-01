Oficialismo dice que convocatoria a movilizaciones contra Código Penal tiene afanes desestabilizadores



10/01/2018 - 16:56:00

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dijo el miércoles que la convocatoria que hizo la oposición, para que la población se movilice en contra del nuevo Código del Sistema Penal, tiene afanes desestabilizadores contra el Gobierno.



"Comunicar al pueblo paceño y boliviano que la oposición que pide que se movilicen, es solo con afanes para desestabilizar a nuestro Gobierno", dijo a los periodistas.



Horas antes, el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, junto a representantes de organizaciones sociales opositoras al Gobierno, convocó a la población a movilizarse contra el nuevo Código del Sistema Penal que supuestamente vulnera derechos constitucionales, lo que rechazó el oficialismo.



Los opositores también convocaron a una concentración para el 21 de febrero de 2018, en las plazas de las nueve capitales del país para rechazar la repostulación del presidente Evo Morales en los comicios de 2019.



"Estas personas, son gente que nunca han sido posesionados y que no representan a nadie, sino que son organizaciones paralelas a las reconocidas, por lo que creemos que es un brazo operativo de la oposición que lo que busca es derrocar al Gobierno", sostuvo Montaño.



Por su parte, el diputado Lino Cárdenas, del MAS, afirmó que la oposición solo "hace manifestaciones de deseo que jamás se van a cristalizar".



"La oposición nos anda hablando desde hace mucho tiempo que va hacer una gran movilización, pero hasta el momento no han movilizado ni el 0,01 por ciento de la población boliviana, A nosotros eso nos tiene sin cuidado, porque solo son anuncios que al final no se concretizan", dijo.