Fiscalía General solicitó información financiera a Argentina, EEUU y China en caso Banco Unión



10/01/2018 - 13:04:48

La Paz, (ABI).- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó el miércoles que solicitó información a Argentina, Estados Unidos (EEUU) y China sobre algunos movimientos financieros que podría haber realizado el principal imputado en el desfalco al Banco Unión, Juan Pari, su familia o sus socios.



"Se ha solicitado información a Argentina, Estados Unidos y a China (...), se ha pedido a la Unidad de Investigaciones Financieras que haga una investigación de inteligencia financiera para ver si existirían algunos depósitos o cuentas no solo en el país, sino en países donde hubieran estado Pari, sus familiares y sus socios", dijo a los periodistas.



Guerrero explicó que esa solicitud de información se hizo vía cooperación internacional a estos tres países y ahora la Fiscalía está a la espera de recibir información.



Esa autoridad dio a conocer ese dato, luego de brindar un informe oral a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, sobre los avances en las investigaciones del desfalco de 37,5 millones de bolivianos al Banco Unión.



Hasta ahora 17 vehículos fueron incautados, además de inmuebles, una discoteca y otros bienes, pero no se encontró nada de dinero en efectivo.



El fiscal afirmó que "no se descartará a nadie" en el proceso investigativo, en alusión al exgerente y directorio del Banco Unión.



"No se descarta absolutamente a nadie, la comisión está investigando y convocando a más personas. Tenemos a 40 personas que están siendo investigadas en este momento y de esas 40 personas 27 han sido imputadas, y una gran cantidad de ellas están con detención preventiva", señaló.