Presidente promulga decreto que libera las exportaciones del alcohol y azúcar



10/01/2018 - 12:22:47



Santa Cruz, (ABI).- El presidente Evo Morales promulgó el miércoles el Decreto Supremo 1554, que establece la exportación irrestricta de azúcar y sus derivados, en base a un acuerdo firmado con los empresarios privados que ponderaron el accionar del Gobierno en favor del sector agrícola del país.



"Después de crear esta confianza, Estado-pueblo, Gobierno-privados, pues tenemos mucha confianza en que ustedes nos van a garantizar el mercado interno y por tanto los excedentes exportar; me di cuenta, si cada año la exportación está regulada bajo ciertas normas, nos estamos limitando ", manifestó en un acto público que se realizó en la ciudad de Santa Cruz.



Explicó que esa norma permitirá un incentivo a los productores para mejorar los rendimientos de la caña de azúcar, cuya liberación establece ampliar su producción y la de alcohol, que ha registrado excedentes en los últimos años



Agregó que, también, está pendiente la emisión de un decreto supremo que permita la liberación de exportación de la soya y sus derivados, en base al acuerdo suscrito con los empresarios en diciembre pasado.



Ponderó que el sector agropecuario tiene definida la exportación de la carne y apunta con un compromiso serio a la producción del Etanol, "la decisión política ya fue tomada, ahora sólo resta la parte técnica y jurídica", agregó en medio de aplausos de los empresarios.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, dijo que se logró plasmar dichas acciones a través de mesas de trabajo con los empresarios, donde se analizó cómo mejorar el rendimiento y la productividad de la caña de azúcar.



"Esta norma no sólo permite exportar sino cubrir el mercado interno y también el precio justo", explicó la autoridad ministerial.



Detalló que en la última gestión se han producido más de 12 millones de quintales de azúcar, por lo que hay un excedente de al menos 4 millones para exportar; en el caso del alcohol dijo que está totalmente garantizado porque Bolivia sólo consume el 5% de lo que produce.



El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, destacó que con las decisiones asumidas por el Gobierno nacional ese sector ya no se encuentra en un escenario de sobrevivencia, sino de crecimiento.



"Nuestro desafío es crecer y exportar y se están generando las condiciones para que esto se haga realidad", argumentó.



El presidente de los empresarios de Santa Cruz, Luis Barbery, dijo que es un "logro que se ampliará a otros proyectos auspiciosos", como la producción del etanol como aditivo a la gasolina, que prevé generar un efecto multiplicador en favor de los sectores involucrados de Bolivia.