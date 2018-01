Me hicieron firmar una adenda falsa: Bejarano

10/01/2018 - 08:01:41

El Diario.- El ex lateral de The Strongest, Diego Bejarano, a través de un comunicado dio sus explicaciones a la afición sobre su salida del club. Bejarano pagó la rescisión de contrato ($us 100.000) para quedar con la libertad de elegir un nuevo equipo.



Dentro de las explicaciones acusó a la dirigencia, que según él “le hizo firmar una adenda falsa por una cantidad de tiempo que no era lo acordado”.



Agregó que en ese momento decidió darle prioridad a la participación del equipo en la Copa Libertadores. “No quiero entrar en detalles de lo sucedido solo que si no hubieran existido temas extra futbolísticos por malos manejos dirigenciales, otro sería la realidad”, puso en el penúltimo párrafo Bejarano.



El lateral agradeció a toda la hinchada atigrada y remarcó que no se marcha por su culpa, espera que todo cambie debido que la “dirigencia hace escapar a los emblemas”, puso en su comunicado oficial.