Las dunas acaban con grandes favoritos



10/01/2018 - 07:59:08

Correo del Sur.- El desierto de Perú dejó en la cuneta, fuera de concurso, a varios de los grandes favoritos para ganar el Dakar 2018, en cuya cuarta etapa abandonó ayer el británico Sam Sunderland (KTM), vigente campeón en motos, y dejó sin opciones de triunfo al francés Cyril Despres (Peugeot).



El cuarto día de Rally, con una etapa de 330 kilómetros cronometrados con punto de partida y salida en la ciudad de San Juan de Marcona, prometía ser la más exigente de los cinco días de carrera por el desierto peruano y el resultado estuvo a la altura de las expectativas.



La salida conjunta, con motos en líneas a 15, y coches de cuatro en cuatro, fue sólo un espejismo de lo que les deparaba el caluroso día, con 100 kilómetros consecutivos de dunas, uno de los tramos sobre arena más largos que abordó el Dakar en toda su historia, lo que evaporó las esperanzas de victoria para Sunderland y Despres.



El británico y el francés se suman a otras ilustres y tempranas bajas registradas en las dunas peruanas, como las del español Joan “Nani” Roma (Mini) y la del estadounidense Bryce Menzies (Mini).



En coches, Despres, que marchaba en el segundo lugar de la general, se quedó varado en mitad del desierto al chocar con una piedra que destrozó la rueda y todavía seguía en ese punto esperando asistencia, por lo que si no logró llegar esta madrugada a tiempo, también dirá adiós al Rally.



También tuvo serios problemas el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), que aparentaba ser el único vehículo capaz de plantarle cara a los Peugeot, pero pinchó dos ruedas y se quedó sin repuesto para continuar a buen ritmo, por lo que perdió casi una hora.



Entretanto infortunio sobre un terreno tan complicado y exigente en navegación, resulta paradójico que el vencedor de la etapa fuera el francés Sébastien Loeb (Peugeot), un piloto especialista en el mundial de rallys, nada acostumbrado a pilotar fuera de pista y sobre desierto.



Muy cerca de Loeb, a sólo 1 minuto y 35 segundos, quedó Carlos Sainz (Peugeot), que encadena otra etapa con buenos tiempos y escala hasta la tercera posición de la general.



En quads, el chileno Ignacio Casale cedió por primera vez una etapa al ruso Sergei Kariakin, aunque sólo por unos segundos que no hacen peligrar su liderato en la categoría; mientras que el argentino Federico Villagra (Iveco) perdió en camiones casi media hora respecto al vigente campeón, el ruso Eduard Nikolaev (Kamaz).



Para la quinta etapa del Dakar, los pilotos comenzarán a dejar el desierto y se adentrarán en la cordillera andina, con un recorrido de 774 kilómetros desde San Juan de Marcona hasta Arequipa, de los que 266 serán cronometrados y 508 de enlace.



CUARTA ETAPA



AYER, MARTES



MOTOS



1. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha)



2. Xavier De Soultrait (FRA/Yamaha)



3. Matthias Walkner (AUS/KTM)



19. Daniel Nosiglia (BOL/Husqvarna)



27. Juan C. Salvatierra (BOL/Racing)



AUTOS



1. Sebastien Loeb (FRA/Peugeot)



2. Carlos Sainz (ESP/Peugeot)



3. Stephane Peterhansel (FRA/Peugeot)



22. Marco Bulacia (BOL/ Bulacia)



s/r Luciano Pérez (BOL/Pérez)



s/r Rilver Vásquez (BOL/RR)



QUADS



1. Sergei Kariakin (RUS/Racing)



2. Ignacio Casale (CHI/Racing)



3. Alexis Hernández ((PER/Racing)



16. Walter Nosiglia (BOL/Sport)



28. Suany Martínez (BOL/Can Am)



29. Leonardo Martínez (BOL/Can Am)



38. Hernán Paredes (Bolivia/Mec Team)



CAMIONES



1. Eduard Nikolaev (RUS/Kamaz)



2. Federico Villagra (ARG/De Rooy)



3. Martin Kolomy (CHE/Tatra)



GENERAL



MOTOS



1. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha)



2. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna)



3. Kevin Benavides (ARG/Honda)



14. Daniel Nosiglia (BOL/Husqvarna)



28. Juan C. Salvatierra (BOL/Racing)



AUTOS



1. Stephane Peterhansel (FRA/Peugeot)



2. Sebastien Loeb (FRA/Peugeot)



3. Carlos Sainz (ESP/Peugeot)



18. Marco Bulacia (BOL/ Bulacia)



s/r Luciano Pérez (BOL/Pérez)



s/r Rilver Vásquez (BOL/RR)



QUADS



1. Ignacio Casale (CHI/Racing)



2. Sergei Kariakin (RUS/Racing)



3. Alexis Hernández ((PER/Racing)



14. Walter Nosiglia (BOL/Nosiglia Sport)



25. Suany Martínez (BOL/Can Am)



28. Leonardo Martínez (BOL/Can Am)



33. Hernán Paredes (Bolivia/Mec Team)



CAMIONES



1. Eduard Nikolaev (RUS/Kamaz)



2. Federico Villagra (ARG/De Rooy)



3. Siarhei Viazovich (BLR/Maz)