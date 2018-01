La ANF pide revisar legalidad del presidente interino Ribera



10/01/2018 - 07:57:42

El País.- El Consejo Superior de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), presidido por Freddy Cortez, pedirá hoy en el congreso extraordinario que se llevará a cabo en el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la revisión del reglamento y determinar la legalidad en el cargo del presidente federativo Carlos Ribera, que lleva cinco meses en el interinato.



“Vamos a solicitar un nuevo congreso para que se analice la situación actual del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Estatutariamente, tendría que asumir (Cortez), estamos dispuestos de poder hacerlo, pero dependerá de lo que se determine en el nuevo congreso”, indicó Cortez.



Carlos Ribera asumió el cargo en reemplazo de Marco Peredo, que renunció a la silla federativa el 16 de agosto del año pasado, fue elegido por los clubes profesionales durante el Consejo Superior, que se cumplió en Santa Cruz y hasta la fecha continúa con su mandato.



Al respecto, Ribera, tras la reunión del comité ejecutivo de la FBF, que se celebró ayer, indicó que ellos (por la ANF) están en su derecho de pedir los temas que vean convenientes por conducto regular.



“Es un tema que se aclaró, ellos tienen todo el derecho de proponer todo lo que vean conveniente, yo estoy cumpliendo la norma, no atropello a nadie, por eso los de la FIFA y Conmebol reconocieron este interinato. Además, hay dos puntos únicos en el congreso de mañana (por hoy) que se tiene que respetar”, indicó el presidente interino.



Los puntos a tratar en el congreso extraordinario de hoy son: la modificación del artículo 21 del estatuto orgánico de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para permitir la inclusión de 14 equipos de la División Profesional, y la aprobación del presupuesto para esta gestión.



Según el informe y la planificación que presentó el entrenador de la selección nacional, Mauricio Soria, el monto requerido para este año es de 5 millones de dólares, aproximadamente, para el trabajo que realizará con la selección absoluta y las inferiores.



Con relación a la modificación del artículo 21, el Consejo Superior ANF decidió apoyar la modificación de este apartado para permitir la inclusión de dos representantes más en ambas entidades, la División Profesional y la ANF, y así puedan tener 14 representantes cada una de ellas.



El mencionado artículo determina en el primer acápite, inciso “a” que: “de los 27 delegados que componen el congreso, 12 serán de los clubes de la División Profesional, y por las 9 asociaciones departamentales del fútbol aficionado también deberán asistir 12 comisionados”.



Además, de la asistencia de autoridades de la División Profesional y ANF, en la reunión de hoy estarán presentes los representantes de comisión designada por la FIFA y la Conmebol, para legitimar dicho congreso.







12 clubes para el congreso. El presidente interino de la Federación Boliviana informó que sólo 12 de los 14 equipos participarán en la reunión de hoy.







LA ANF PIDE ANALIZAR INDIVIDUALMENTE A COMITÉ



Los miembros del Consejo Superior de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) no aceptarán la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de revocar al Comité Electoral y de Apelaciones.



Esta determinación fue asumida por simple mayoría, en una segunda ronda de votación, en la reunión sostenida ayer en Cochabamba.



Con seis votos a favor y dos en contra, decidieron no aceptarán la decisión que asumió el Comité Ejecutivo luego de la reunión sostenida con los representantes de la FIFA y la Conmebol el mes pasado.



Los miembros de la FIFA y la Conmebol señalaron que hallaron irregularidades en el proceso electoral, por lo que recomendaron revisar los criterios de independencia de los integrantes de las dos comisiones.



“No estamos de acuerdo con lo que ha decidido el comité ejecutivo, lo que pedimos es analizar a los miembros individualmente”, indicó Freddy Cortez, presidente de la ANF.



Al respecto, el presidente del Comité Electoral de la FBF, Limbert Cardozo, indicó que esto puede ser considerado un pretexto para dilatar las elecciones, porque ellos demostraron la independencia de su Comité en el proceso eleccionario del ente federativo.







CONGRESO SE DESARROLLARÁ SIN AURORA Y ROYAL PARI



El congreso extraordinario, que se realizará hoy en el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), contará sólo con 12 de los 14 equipos que pertenecen a la División Profesional debido a que el artículo 21 del estatuto orgánico de la Federación impide que todos puedan estar presentes.



Para cumplir con lo reglamentado, el presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Ribera, informó que los campeones de la Copa Simón Bolívar de la gestión 2017, Aurora y Royal Pari, no estarán presentes y sí lo estará Destroyers, que ascendió por la vía del indirecto superando a Petrolero.



“Vienen 12 clubes, primero se tiene que modificar el artículo 21 del estatuto para que podamos ser 14. El club que vendrá a reemplazar a Petrolero en el congreso es Destroyers. Incluso en la distribución de los recursos económicos por derecho de televisión, a ellos (por Destroyers) les corresponde porque así está marcado, y ellos (por Aurora y Royal Pari) tienen que negociar y recibirán un monto diferente al resto.



Aurora se coronó campeón en el primer torneo de 2017 que concluyó en junio del año pasado, mientras Royal Pari logró ganar el segundo campeonato organizado por la ANF la gestión pasada. En cambio, Destroyers se quedó con el subcampeonato del primer torneo y logró ascender superando en tres partidos a Petrolero en la capital del Estado, Sucre.