La Liga pedirá a la televisión incremento de $us 8 millones 

10/01/2018 - 07:56:26

Opinión.- El presidente de la Liga, Carlos Ribera, aseguró que solicitarán a la empresa televisiva The Game el incremento de 8.000.000 de dólares para mantener los derechos de televisión para esta temporada.



El directivo explicó que la empresa que tiene los derechos de transmisión paga a la Liga unos 2.000.000 de dólares anuales.



“Somos el país que menos plata recibe en todo Sudamérica y no llegamos ni al 20 por ciento de lo que reciben los países vecinos”, declaró Carlos Ribera, titular de la Liga Profesional.



El directivo considera que es “la única forma de mejorar la situación económica de los clubes” en el país, quienes tienen dificultades para cubrir sus obligaciones salariales de sus equipos profesionales.



“La siguiente semana conversaremos con los ejecutivos de la empresa televisiva para solicitar el incremento económico, porque tenemos otras ofertas que son buenas”.



La Liga tiene una resolución para rescindir el contrato vigente con la empresa que tiene los derechos de transmisión, pero hay dificultades para romper unilateralmente.



“No es fácil rescindir el contrato con la empresa televisiva. Contrataremos un estudio jurídico que nos realice un estudio para romper el contrato”.



Sin embargo, a partir de este año la Liga Profesional tiene 14 clubes y, según el contrato con The Game, se prevé un incremento económico por el crecimiento de equipos en el fútbol profesional que arrancará este 21 de enero, con el torneo Apertura que se disputará en dos series de siete clubes.



“En el contrato dice que, si se incrementan los clubes, la empresa tiene la obligación de aumentar los recursos en la misma cantidad, para que no sean afectados los 12 clubes que ya estaban participando”.



Ribera también explicó que los clubes que logren una clasificación a la Copa Libertadores o Sudamericana, para el próximo año, tendrán premios económicos para tener una mejor “salud financiera”.



“En 2019, los clubes tendrán mejores ingresos, porque de 1.800.000 dólares que reciben por jugar la Libertadores (fase de grupos), el premio se incrementará a 3.200.000 dólares porque la Conmebol solicitará un incremento económico a la empresa que tiene los derechos de televisión”.



El directivo también explicó que los clubes que jueguen en la Copa Sudamericana también tendrán un mejor trato económico para fortalecer la economía de los equipos.



Reunión



Los dirigentes analizarán el tema derechos de televisión en la reunión de Consejo Superior de mañana en Cochabamba.