Hospitales y clínicas retoman atención de manera irregular 



10/01/2018 - 07:41:41

Opinión.- Horas después de que se firmó el acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia, que puso fin al paro de 47 días de los galenos, la atención salubre fue irregular en Cochabamba.



Algunos centros salubres normalizaron sus actividades por completo, otros de manera parcial y algunos seguían en la huelga para exigir la abrogación del Código del Sistema Penal (CSP).



OPINIÓN visitó siete centros salubres.



En la clínica Los Ángeles, la consulta externa tuvo mayor actividad que en días anteriores. La gerente general de la institución, Lourdes de Barrientos, ponderó que la sala de emergencia no paró un solo día hasta ayer.



“Durante la huelga, se atendió emergencias, cirugías, algunas internaciones. Hoy, el resto del plantel médico ha retornado al trabajo habitual de manera gradual, porque algunos no pudieron pasar los bloqueos en Tiquipaya, Sacaba y Quillacollo. Pero, la consulta externa ya está disponible para la ciudadanía sin mayores problemas ni inconvenientes”, dijo.



El hospital Santa María retomó sus actividades habituales con total normalidad desde tempranas horas de la mañana en la consulta externa, análisis de rayos X, emergencias y otros.



La Caja Nacional de Salud (CNS) reanudó la atención de consultas externas desde tempranas horas de la mañana, pero tuvo poca afluencia de pacientes a raíz de los bloqueos que se dieron en varias calles y avenidas de Cochabamba.



Como ocurrió hace dos días, la Caja Petrolera de Salud (CPS) atendió solo emergencias en su infraestructura del kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo con algunas consultas externas que se normalizaron por la tarde. Varios de sus trabajadores fueron parte de las marchas y bloqueos por la mañana.



En el hospital Viedma, no hubo consultas externas y solo se atendió emergencias durante toda la mañana de ayer. En horas de la tarde, se habilitaron algunas consultas, pero la demanda ya no era la misma. En horas de la mañana, varios pacientes intentaron sacar fichas para ser atendidos y se quedaron esperando por muchas horas para finalmente retirarse.



El Seguro Social Universitario (SSU) cerró sus puertas durante toda la jornada de ayer en señal de protesta contra el Código del Sistema Penal (CSP). Trabajadores de esta unidad de salud se dirigieron a la puerta del Servicio Departamental de Salud (SEDES) para bloquear la esquina Aniceto Arce y Paccieri junto a médicos y transportistas.



Finalmente, la caja Cordes no tuvo atenciones de consultas externas durante toda la mañana. El jefe médico Édgar Yáñez aseveró que la organización ya venía ejecutando “un plan de contingencia” en el cual todos los doctores del centro salubre se harían presentes en sus horarios para atender emergencias de todas las especialidades, “como se vino haciendo en el último tiempo”.



El Sindicato de Ramas Médicas y Salud Pública (Sirmes) desconoció la resolución emitida el lunes en La Paz y convocó a sus “bases” (trabajadores en salud) para una asamblea hoy a las 10:30 horas de la mañana.