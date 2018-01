Concepción Ortiz: Ministros que mintieron a Morales deberían irse



10/01/2018 - 07:25:51

El Diario.- La diputada Concepción Ortiz (MAS) considera que se “ameritaría” cambios en el gabinete del presidente Evo Morales, porque hay ministros que mintieron y no acompañaron la gestión de gobierno.



La exdirigenta del MAS y actual diputada afirmó que sí hay ministros que trabajaron al ritmo del mandatario, los fines de semana, los feriados y todos los días de la semana, con el objetivo de mejorar la gestión en la administración pública.



Sin embargo, “hay ministros que han ido mintiendo. Quizás al Presidente le dicen una cosa y su actuar es otra cosa”, declaró la legisladora a la agencia de noticias ANF, al realizar una evaluación del entorno de colaboradores de la máxima autoridad del país.



Consultada sobre si deberían producirse cambios en el gabinete, la legisladora dijo: “ameritaría”, aunque manifestó también que esa es una competencia privativa de Morales, el de decidir sobre sus más estrechos colaboradores.



Acerca del tema, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Humberto Baldiviezo, observó la gestión del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, ya que aseguró que no cumplió ninguno de los compromisos que firmó con el sector.



“Le dijimos al presidente Morales que no ha habido un avance, él tendrá que definirlo. Se realizará un congreso nacional en Santa Cruz, donde se planteará la situación de Rojas”, respondió, al ser consultado sobre si le pedirán al Presidente el cambio de ministro de esta cartera de Estado.



CARGOS



Por otra parte, trascendió que antes del 22 de enero, por un “mecanismo de protocolo interno”, todo el gabinete de ministros pondrá sus cargos a disposición del presidente Morales, para que evalúe la continuidad de sus colaboradores o efectúe los cambios que vea necesarios.



La renuncia colectiva se dará un día o dos antes del 22 de enero, fecha declarada por el gobierno actual como la fundación del “Estado Plurinacional” y declarada como feriado nacional.



En esa jornada, el mandatario ofrece un informe de gestión ante la Asamblea Legislativa, donde generalmente brinda datos comparativos entre gobiernos anteriores y su administración.



Por ejemplo, el último informe hizo una comparación histórica desde la fundación de nuestro país, es decir desde 1825.



Un día después del feriado, es decir, el 23 de enero, es cuando Morales posesiona o ratifica a su gabinete de ministros, para que éstos le acompañen en la gestión que comienza.



Anteriormente, Morales dijo que no tiene pensado realizar cambios en su entorno; aunque las organizaciones sociales de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) han observado la labor de por lo menos cinco ministros y creen que algunos debieran ser apartados, pero reconocen que esa es una competencia plena del Presidente.