Últimas lluvias dejan un efecto negativo en el agro



10/01/2018 - 07:07:47

El Día.- El exceso de humedad provocado por las lluvias y desbordes de los ríos en zonas productivas, no permitirá el desarrollo de los sembradíos de soya de la campaña de verano 2017 - 2018, lo que perjudicará en los niveles de rendimientos; es decir, que si por hectárea se alcanzaban unas 2,7 hasta 3 toneladas, ahora el rendimiento estará por debajo de las 2 toneladas por hectárea, lo que deja muy preocupado a los productores que no tendrán los ingresos suficientes para cubrir los costos de producción.



Se registran pérdidas totales. Demetrio Pérez, productor y expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), manifestó que en la zona norte hay cultivos que están con pérdidas totales y lo que es más preocupante, que todavía se anuncian más lluvias lo que será un perjuicio para los agricultores. "La alta humedad también genera enfermedades o plagas y eso eleva el costo de producción y reduce el rendimiento del grano y eso es un efecto negativo para el productor", dijo Pérez, a tiempo de agregar que hay áreas que son irreversibles. Dijo que hay cultivos de soya que ya tenían un 40% de avance y que gran parte se va a tener que resembrar, pero no se lo puede hacer hasta que el terreno esté apto. "Ya se habla que hay 130 mil hectáreas sembradas que se ha perjudicado, para resembrar hay que esperar que baje el agua ya que ha sido un promedio de 240 milímetros por metro cuadrado, que es mucho y ha perjudicado bastante y probablemente las 300 mil hectáreas programadas para la zona norte no se podrán sembrar", acotó.



El productor quedará endeudado. Por otro lado, Demetrio Pérez indicó que uno de los efectos de esta situación es que el productor quedará endeudado, además no podrá cubrir sus costos de producción ya que se invierte alrededor de unos 500 dólares por hectárea. El productor indicó que necesitarán semillas y ayuda de las autoridades para poder salir de esta situación que traerá consecuencias al sector, que pese a que se garantiza el grano para el mercado interno, faltará la soya para la exportación.



Faltan recursos para los defensivos. Por su parte Tatiana Limpias, asesora Legal del Servicio de Encauzamiento de Aguas del Río Piraí (Searpi), indicó que como Gobernación esperan la asignación de recursos económicos por parte del Gobierno nacional para empezar la fase 5 del proyecto de construcción 164 kilómetros de defensivos y precautelar la seguridad de la población y alimentaria del país, ante las fuertes lluvias y crecidas de los ríos. El proyecto contempla una inversión total de 16 millones de dólares, estando asegurada la contraparte de la Gobernación de Santa Cruz. La Gobernación tiene como contraparte garantizada 5 millones de dólares, el municipio 1 millón 322 mil dólares, mientras que el Gobierno pondrá como contraparte otros 5 millones de dólares. El Searpi viene trabajando desde el 2015 en esta temática, y ha elaborado un proyecto de construcción de defensivos en los ríos Piraí, Surutú e Ichilo.



12 Municipios

Serán los beneficiados con la fase cinco del proyecto de defensivos.