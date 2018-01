Abrogación del Código Penal pide la Iglesia en rechazo a la nueva norma



10/01/2018 - 06:47:49

El Día.- El pedido de abrogación al nuevo Código de Sistema Penal, se refuerza con la posición de la Iglesia.



El rechazo al nuevo Código cobra mayor fuerza en varios sectores del país. Ayer los fabriles iniciaron una huelga de hambre, al igual que varios parlamentarios.



Posición. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la abrogación del Código del Sistema Penal por considerar que la norma plantea ambigüedades y propone que se instale un amplio debate para la construcción de un nuevo texto.



a tiempo de referirse a la crisis política y social generada a partir de la promulgación del Código del Sistema Penal, y otras medidas que han ocasionado rechazo, como la Sentencia del Tribunal Constitucional que habilitó a una repostulación indefinida al presidente Evo Morales, pidió que no se prosiga con normas que no toman en cuenta la voluntad popular. "No contribuye a la paz social el hecho que el sistema jurídico del país se vaya construyendo sin tener en cuenta la voluntad popular, con leyes aprobadas prescindiendo del indispensable debate de la sociedad. Las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y en la Asamblea Legislativa Plurinacional", sostuvo el Monseñor Aurelio Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).



Por otro lado, Iglesias Unidas Evangélicas también realizaron una reunión extraordinaria en la cual determinó solicitar la abrogación del Código, por considerarlo que está “contra la palabra de Dios”. El representante de esta entidad, pastor Miguel Machaca, señaló que el Código atenta contra la vida, familia y libertad de fe. Explicó que si bien la Biblia enseña a respetar a las autoridades, también dice “ay de los que dicten leyes injustas y prescriben tiranía”.



Medida extrema. En tanto, los dirigentes de la Federación de Trabajadores Fabriles se declararon en huelga de hambre en instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo a los artículos 293 y 294 del Código Penal por considerar que penalizan la protesta.



Los dirigentes Edwin Apaza, Clemente Condori y Gonzalo Surco iniciaron un piquete de huelga de hambre.



El sector se opone a los artículos 293 (sedición) y al artículo 294 “atribuirse los derechos del pueblo”.



Autoridades. En la misma línea, ayer 15 parlamentarios de oposición determinaron ingresar en huelga de hambre en las instalaciones de la misma Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Todos coinciden en su pedido de abrogación del nuevo Código Penal y a la vez de respeto a la democracia de los bolivianos.



"Esta ha sido una decisión que se ha consultado con la bancada y se ha determinado sumarse a la huelga de hambre que pide la anulación total del Código del Sistema Penal", dijo Santamaría.



Estos legisladores se unen a la medida extrema que tomó el pasado lunes, la senadora Carmen Eva Gonzales, quien precisamente después de pasar sus primeras horas en esta medida, denunció vulneración a sus derechos dentro del mismo hemiciclo.



Indicó que no se permitió que se le llevara un colchón o frazadas para que pudiera descansar, además se instruyó el cierre de todos los baños y si iniciaron trabajos de pintado de paredes en el hall de la Asamblea Legislativa, donde cumple la medida de protesta. "No quisiera pensar que esto haya sido premeditado por estos dos personajes, la presidente de diputados y el presidente del Senado, que hayan instruido todo esto para que yo sea afectada porque que lo que pretenden es que suspenda esta medida, pero no lo voy a hacer", declaró.



Sectores movilizados. En tanto, la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), reunida en Cochabamba, determinó ayer dar continuidad a las movilizaciones debido a la violación de la autonomía universitaria en La Paz y en demanda de la abrogación del Código del Sistema Penal. Comenzarán con movilizaciones como marchas, bloqueos y hasta la huelga general indefinida, de ser necesario. "La Confederación ha resuelto en su resolución primera respaldar todo lo concerniente al respeto de la autonomía universitaria y no permitir la intromisión de la policía en predios universitarios", dijo el secretario ejecutivo de la CUD, Rodrigo Rodríguez.



En el tema del sector Salud, finalmente los Colegios Médicos de los departamentos del país determinaron acatar el acuerdo firmado entre el Colegio Médico de Bolivia y el Gobierno para levantar el paro de 47 días que llevaron adelante. Pero además ratificaron su posición de continuar movilizados en apoyo a los sectores que piden la abrogación del Código.

"Se ha resuelto continuar movilizados contra el Código del Sistema Penal como una forma de devolver el apoyo que la población nos dio en nuestras movilizaciones", indicó Luis Larrea, presidente del Colegio Médico paceño, con quienes coincidieron de forma separada los representantes y miembros del sector salud en el departamento de Santa Cruz.



Molestia. En esa línea, ayer se realizó un bloqueo a la altura de Puerto Pailas, carretera que conecta a Santa Cruz con el Beni, donde estuvieron médicos, estudiantes, transportistas y representantes de Plataformas ciudadanas que están en contra de la reelección de Evo Morales.



Ante esta situación, decenas de policías llegaron hasta el lugar para exigir que se despeje la vía; sin embargo, al no hacer caso a la instrucción de los uniformados, estos procedieron a desbloquear la zona con una gasificación.



Producto de esto, quedaron varias personas en calidad de arrestadas y fueron trasladadas hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Hasta allí llegaron familiares, amigos y activistas cercanos a los detenidos, para exigir la liberación de todos, denunciando la vulneración del libre derecho de protestas de los ciudadanos bolivianos.



Al final del día se procedió a su liberación. "Fuimos arrestados de manera atropelladora, salimos con la frente en blanco y fuertes para no desistir en nuestra lucha, vamos a seguir adelante", dijo al salir de la Felcc, Adolfo Apodaca, de la Plataforma Primero Bolivia.



Pero los puntos de bloqueos que hasta el momento no se ha levantado es el de la frontera con Brasil, en Puerto Quijarro, donde el transporte pesado se instaló impidiendo la circulación por la zona.

Por su parte cívicos de Roboré llevaron adelante un bloqueo de 24 horas ayer sobre las rieles del tren en la localidad. Los cívicos y autoridades de la región lideraron la acción.



Protestas. Ayer tampoco se vivió una jornada tranquila en Potosí y Cochabamba, departamentos donde se llevó adelante un paro cívico movilizado.



Producto de las protestas y puntos de bloqueos instalados en varios puntos de este departamento, la Policía se movilizó para despejar las zonas, inclusive usando la fuerza con agentes químicos.



En Guayaramerín, Beni, acatarán la misma medida de presión en esta jornada, así lo confirmó el Comité Cívico Seccional de dicha región.



El próximo paro cívico en el país está programado para mañana en el departamento de Chuquisaca y en el municipio de Riberalta de Beni, también el aval de todas las instituciones que solicitaron la acción a su Comité Cívico.



Respaldo al paro cívico. En el caso de Santa Cruz, el paro cívico está programado para este viernes. Según el presidente de la institución conocida como el "Gobierno moral de los cruceños", Fernando Cuéllar, los dirigentes del sector transporte público confirmaron que acatarán la medida.



En esa línea, Carlos Arrien, presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), anunció que participarán del paro cívico movilizándose en las rotondas y principales avenidas de la ciudad controlando que se lleve adelante la acción.



La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), emitió un comunicado brindando el respaldo al paro cívico del viernes. Lo mismo manifestaron los empresarios de la región.



Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), confirmó que este viernes acatarán el paro cívico convocado por el Comité pro Santa Cruz. "Lo hemos manifestado desde antes, nosotros vamos a acatar este viernes y todas las medidas de presión que se determinen. La Cadex va apoyar el paro y hará lo necesario para que las empresas e instituciones que forman parte de ella apoyen la medida", dijo a tiempo de señalar que la reunión que sostuvieron ayer con autoridades de Gobierno, fueron de aspectos técnicos referente a la liberación de exportación y no así de temas políticos o cívicos de la región.



Preocupación. Ante esto, desde el Gobierno, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, advirtió que la persistencia de bloquear caminos, principalmente por parte de la Cámara Boliviana del Transporte, evidencia una suerte de "conspiración" contra el Rally Dakar, que ingresará este jueves a territorio boliviano. "Estamos en vísperas de un evento tan importante como el Dakar y cualquier acción o actitud lo vemos como una conspiración contra un evento tan importante", dijo.



Según Bonifaz, amenazar con bloquear caminos en vísperas del ingreso del Dakar atenta contra la imagen del país, porque esa competencia es seguida por millones de personas en todo el mundo.



El presidente Evo Morales, mediante su cuenta de Twitter dijo que la huelga de los médicos fue política y causó daño a cientos de enfermos. "Saludamos a médicos y trabajadores que nunca pararon, tienen vocación de servicio; y a los que permitieron levantar la huelga política que tanto daño causó a miles de enfermos", escribió Morales en la red social.



16 de diciembre

Fue promulgado oficialmente el nuevo Código de Sistema Penal.



30 Millones

De bolivianos cuantifica el Gobierno como pérdida con los días de paro en el sector de Transporte.



Derogación de artículos



Senado sancionó la Ley que deroga dos artículos del código penal



El pleno de la Cámara de Senadores sancionó la tarde de ayer el Proyecto de Ley que deroga los artículos 137 y 205 del nuevo Código Penal y lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.



Fue una sesión de casi cuatro horas. La oposición insistió en la abrogación total de la norma, pero el oficialismo hizo valer sus 2/3 para aprobar la norma que había pedido el mismo presidente del Estado, Evo Morales, ante los numerosos cuestionamientos de diversos sectores sociales.



El proyecto de ley establece la derogación de los artículos 205 y 137 del nuevo Código del Sistema Penal.



El artículo 205 castiga con cárcel a los profesionales que por negligencia causen lesiones o la muerte de las personas, aunque libera de culpa a quienes no hayan tenido las condiciones aptas para desempeñar su trabajo y a los médicos que se hayan enfrentado a una situación que no se pudo prever; y el artículo 137 se refiere al tipo penal de Homicidio Culposo con Medio de Transporte, el cual castiga con dos a cuatro años de cárcel, reparación económica e inhabilitación a los choferes que por impericia generen un hecho de tránsito con muerte.