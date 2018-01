Ferreira defiende a fondo el cuestionado Código Penal



09/01/2018 - 20:37:26

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, lamentó el martes el "cinismo" con el que actúan algunos legisladores de la oposición que cuando tenían la oportunidad no dijeron nada sobre los artículos cuestionados del nuevo Código del Sistema Penal (CSP).



"Me da mucha pena y al mismo tiempo lamento el cinismo de senadores y diputados que no abrieron su boca sobre los artículos cuestionados, es más que han firmado y han estado de acuerdo, están las grabaciones ahí, han estado totalmente de acuerdo, es decir, a lo que se han opuesto no dicen nada y en lo que sí estuvieron de acuerdo como dicen las actas de las sesiones no dijeron nada", afirmó en conferencia de prensa.



Ferreira consideró que los sectores que aún permanecen movilizados, como los transportistas, contra el Código Penal, no revisaron ni conocen el fondo de cada uno de sus artículos que, a su juicio, tiene grandes ventajas para la población boliviana.



"Los médicos no han ganado nada, más bien a mi criterio han perdido, salvaguarda y eximente que está claramente establecido, que han sido consensuadas en siete reuniones, el 28 la última en diciembre, preacuerdos que nadie tiene su posición aquí es el sentimiento, es la consigna, yo creo que la inmensa mayoría no ha leído el código", remarcó.



El Ministro de Defensa precisó que artículos, como la penalización al microtráfico de estupefacientes con privación de libertad o cárcel para las personas que se animen a cultivar plantaciones de la hoja de coca en áreas protegidas, no son destacadas por los supuestos analistas que se oponen al cambio del sistema penal.



Ferreira desafió a que demuestren dónde está establecido, en la nueva norma, el atentado a la libertad de expresión, tomando en cuenta que la propia Constitución Política del Estado protege la libertad de expresión



"Disculpen pero es una campaña infame, canalla que apunta a la histeria, porque las cosas a las que apuntan son mentira tras mentira", sustentó.