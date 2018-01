Montaño: La oposición no trabajó cuando pudo en el Código Penal

09/01/2018 - 20:32:15

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó el martes que los legisladores de la oposición no fueron propositivos ni trabajaron cuando pudieron en las sesiones de la comisión o del pleno camaral en el nuevo Código del Sistema Penal.



"La huelga de hambre instalada por algunos diputados y una senadora de oposición nos llama mucho la atención porque la oposición no ha tenido la capacidad de generar debate en los 11 meses que estuvo el Código del Sistema Penal debatiéndose en las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, incluso muchos de los artículos han sido apoyados por algunos opositores que no se faltan a sus sesiones", afirmó en conferencia de prensa.



Montaño se refirió al tema después de la decisión de algunos legisladores de la oposición de instalar una huelga de hambre en el hall de la Asamblea Legislativa en demanda de la abrogación del Código Penal.



Montaño recordó que los legisladores de oposición que no "faltaron" a las sesiones de la comisión o del pleno camaral, expresaron sus observaciones, que fueron "tomadas en cuenta".



"Entonces, mientras eso (la huelga) se dé así, nosotros no tenemos por qué dejar de implementar un Código porque unos cuantos políticos de oposición lo soliciten con una huelga de hambre, porque este nueva norma va a transformar la justicia del país y va en bien de la gente", subrayó.