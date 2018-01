La razón por la que Nicole Kidman no le dedicó su premio a los hijos que adoptó con Tom Cruise

09/01/2018 - 19:06:30

Infobae.- Otra premiación de Hollywood y otro discurso de Nicole Kidman que genera controversia. Al subir al escenario para recibir el Globo de Oro a la mejor actriz por la miniserie Big Little Lies, en la que interpreta el papel de Celeste Wright, una abogada convertida en ama de casa con una relación abusiva, la estrella evitó hablar de dos de sus cuatro hijos.



"Muchas gracias", exclamó Kidman ante la audiencia. "Mis hijas aún están despiertas. Así que Sunny, Faith, las amo. Les llevo esto a casa, bebés", dijo la estrella muy emocionada.



Sunday ("Sunny") y Faith son las hijas que tiene con el cantante Keith Urban, con quien está casada desde 2006. Sin embargo, Kidman no mencionó a Isabella y Connor, los dos hijos que adoptó con su ex marido, Tom Cruise, de quien se divorció a principios de 2001.



Los espectadores en las redes sociales lo notaron, especialmente porque lo mismo sucedió en los premios Emmy del año pasado. "Quiero que mis hijas tengan esto en sus estantes y que lo miren y digan: "Cada vez que mi mami no me metía en la cama, es por esto" ", dijo Kidman después de ganar por su papel en el drama de HBO.



Según varios estadounidenses, la actriz omite hablar de sus dos hijos mayores debido a que tanto Cruise como ellos son miembros de la cienciología, que, según los fieles, no se toma amablemente a las personas que abandonan la órbita de la iglesia.



La actriz Leah Remini relata esto en su serie documental A&E, que narra la vida después de ser parte de la controversial religión, y específicamente escribió sobre los hijos de Kidman y Cruise en su libro de 2015. Según un extracto publicado por el New York Daily News, Remini compartió un automóvil con Isabella y Connor en el aeropuerto después de la boda de Cruise con Katie Holmes en 2006.



Remini dijo que les preguntó si habían visto a Kidman últimamente, e Isabella respondió: "No, si tengo otra opción" y dijo que su madre es un "SP". En la terminología de la cienciología, esa es una "persona supresiva" y alguien que "busca trastornar, socavar continuamente, difundir malas noticias y denigrar las actividades y grupos de mejoramiento".



El documental de HBO Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (En claro: la cienciología y la prisión de la creencia) también alegó que David Miscavige, el líder del culto, ayudó a abrir una brecha entre Kidman y sus hijos después de que ella y Cruise se divorciaron.