Una ex figura del Barcelona podría jugar la Copa Libertadores

09/01/2018 - 19:02:55

Infobae.- La Copa Libertadores es el anhelo de cualquier club de Sudamérica y por eso todos los años los participantes se preparan para ganarla. En este marco, el Vasco Da Gama ha apuntado sus cañones hacia un refuerzo de jerarquía. Según informó el sitio brasileño UOL Esporte, el futbolista llegaría de la mano de Julio Brant, candidato a presidente de la institución carioca.



El apuntado es Samuel Eto"o, quien fue una de las figuras del Barcelona entre 2004 y 2009, etapa en la que conquistó ocho títulos, incluidas las Champions League de 2006 y 2009. El delantero camerunés actualmente juega Antalyaspor de Turquía y a pesar de sus 36 años no pierde su capacidad goleadora: lleva marcados 44 goles en 77 partidos.



El también ex jugador del Real Madrid se incorporaría al club brasileño con el objetivo de ganar la Copa Libertadores y sumarse a la lista de 9 futbolistas que han ganado el certamen de la Conmebol y la Champions League.



En el plantel, se encuentra otra ex estrella del fútbol mundial, el delantero Luis Fabiano, de 37 años, quien además es el capitán del equipo. De esta manera y si el fichaje se concreta, el Vasco da Gama lograría armar una delantera goleadora de primer nivel.



El club carioca iniciará su participación en la Copa Libertadores en la segunda fase cuando en frente a Unión de Concepción. En caso de imponerse pasará a la siguiente ronda para enfrentar al ganador del duelo entre Jorge Wilstermann y Oriente Petrolero o Universitario. Recién luego de esa instancia se uniría al Grupo E que lo conforman Cruzeiro (BRA), Universidad de Chile (CHI) y Racing Club (ARG).