Maduro contra todos: amenazó al nuevo presidente del Parlamento y las agencias de noticias



09/01/2018 - 18:59:08

Infobae.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al nuevo jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Omar Barboza, que puede "terminar muy mal" su gestión al frente del Poder Legislativo, que comenzó el pasado viernes y finalizará exactamente un año después.



"Omar Barboza, te voy a enfrentar. Si pretendes meterte con el pueblo te vas a meter conmigo y te voy a enfrentar por todas las vías políticas que tengo para enfrentarte. Ponte las pilas, Omar Barboza, porque puedes terminar muy mal", dijo Maduro durante una alocución de transmisión conjunta y obligatoria en todos los medios.



Barboza, un diputado poco conocido del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), fue juramentado el viernes como el tercer presidente opositor de la Cámara desde que el antichavismo asumió las riendas de este órgano en enero de 2016, y luego de las gestiones de Henry Ramos y de Julio Borges respectivamente.



A juicio de Maduro, Barboza "es un ser perverso, muy corrupto, es una momia", y repudió que la nueva directiva de la Asamblea Nacional haya convocado una sesión para pronunciarse en contra del Petro, una criptomoneda auspiciada por la llamada revolución bolivariana.



"Yo lo invité al diálogo el viernes y responde con una agresión contra el país, con una fórmula que queremos nosotros construir. Ellos no quieren que consigamos soluciones, que consigamos recursos para la prosperidad del pueblo", sostuvo el líder chavista.



Por lo anterior, Maduro llamó al pueblo "a repudiar activamente esa Asamblea Nacional" que, según dijo, actuará contra el Petro y contra los programas sociales implementados por el chavismo, en el poder desde 1999. "Conciencia y repudio contra esa Asamblea", remarcó.



Desde que la oposición asumió las riendas del Parlamento, este fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo, por lo que sus actos son considerados nulos por todas las instituciones cercanas al Gobierno.



Maduro acusó a las agencias de noticias de hacer "campaña" contra Venezuela



El presidente de Venezuela acusó a cuatro agencias internacionales de noticias de hacer "campaña" contra el país y contra su Gobierno.



"La ofensiva mundial contra Venezuela a través de los medios arrancó ya, todos los días noticias negativas. El año pasado metieron 3.800 noticias negativas", dijo el líder chavista durante un acto con médicos comunitarios en Caracas, que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.



Maduro aseguró que Reuters del Reino Unido, Associated Press (AP) de los Estados Unidos, la francesa Agence France-Presse (AFP) y la agencia EFE, de España "encabezan la campaña mundial contra Venezuela".



"Todos los días plomo, plomo, plomo a nivel mundial. (Difunden) las 3.800 noticias de campaña diaria por televisión, todos los días, en el mundo (…), porque quieren el petróleo, quieren nuestras riquezas, quieren acabar con la Revolución Bolivariana que es ejemplo de dignidad antineoliberal", dijo.



El mandatario criticó asimismo que estas agencias "no dicen" cosas positivas sobre Venezuela y citó como ejemplo los alcances de los programas sociales implementados por el chavismo.



Reiteró que el país petrolero, sumido en una profunda crisis económica, no atraviesa una "crisis humanitaria" como alega la oposición para pedir al Ejecutivo que permita el ingreso de alimentos y medicinas que escasean en Venezuela.