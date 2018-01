Deseó en Facebook que violaran en grupo a una política catalana y fue condenada a 4 meses de prisión



09/01/2018 - 18:56:21

Infobae.- "Deseo que te violen en grupo". Así de contundente y agresivo fue el mensaje que Rosa María Miras Puigpinós, una usuaria de Facebook, le envió el 3 septiembre de 2017 a la legisladora catalana Inés Arrimadas, que acaba de obtener el primer puesto en las elecciones del 21 de diciembre pasado.



"Solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa", fue el mensaje completo de la violenta usuaria, que concluyó su ataque con un insulto.



Fue la propia Arrimadas la que reveló el brutal deseo de Puigpinós: "Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora. No solo por lo que me dice a mí, sino por todas las mujeres que han sido violadas". Y la denunció.



Hoy se conoció que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha condenado a cuatro meses de prisión a esa usuaria de Facebook. La sentencia, por un delito contra la integridad moral, fue de conformidad ya que la condenada aceptó la pena. A cambio, se le suspende su ejecución siempre y cuando en dos años no vuelva a delinquir y asista a un curso de derechos humanos que tenga por objeto el pleno respeto a la igualdad y la no discriminación de las personas".



Como el mensaje fue subido a la red social durante un debate en la TV, la Fiscalía consideró que podía ser un delito de odio y discriminación ya que realizó su comentario por motivos ideológicos.