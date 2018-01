Gobierno: Denuncia de sobrevuelo de aviones chilenos es falsa y no tiene sustento

09/01/2018 - 18:23:37

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó el martes que la denuncia de un supuesto sobrevuelo de aviones militares chilenos por el departamento altiplánico de Oruro es falsa y no tiene sustento, como estableció una investigación que realizó una comisión especializada de esa cartera de Estado.



"Se ha tomado en cuenta primero el testimonio de pobladores de la ciudad de Oruro, el testimonio de todos los centinelas y guardias de nuestras unidades militares tanto de la Fuerza Aérea que está en Oruro, como de la División y no hay un solo testimonio que acredite, ni siquiera el ruido de esos aviones, no hay un solo documento, no hay un solo sustento que acredite ese hecho", aclaró en conferencia de prensa.



Días antes, el presidente Evo Morales instruyó al Ministerio de Defensa realizar una investigación detallada sobre la denuncia del supuesto sobrevuelo de una cuadrilla de aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que fue difundida en un periódico de La Paz, que puso como testigo a un comunario que habría visto esas aeronaves.



Ferreira lamentó que algunos medios de comunicación se dejen llevar por especulaciones que circulan en las redes sociales o por simples denuncias que no tienen asidero, y publiquen informaciones que son delicadas tomando en cuenta las deterioradas relaciones bilaterales con Chile.



"En función a lo que alguien quiso escuchar, se dice que son aviones, segundo que son militares es más se lo califica como cuadrilla, es decir ya no se especula que sea un avión sino se dice que es una cuadrilla de la Fuerza Aérea chilena y eso no es nada positivo en este clima de rumores que lamentablemente en las redes sociales se acrecientan", subrayó el Ministro de Defensa.



A su juicio, las diferentes versiones sobre remoción de hitos, perforación de zanjas, desvío de algunos ríos y otras denuncias se difunden sin mayor sustento y son generadas por contrabandistas que buscan una fricción con el vecino país.



Aclaró que el Jefe de Estado en ningún momento afirmó que haya existido tal sobrevuelo, como algunas redes sociales tratan de confrontar.



"Se hace, se envían comisiones, se investiga, se generan este tipo de situaciones que generan malestar creo que la población está cansada de tanta mentira, de tanto rumor, de tanta especulación", complementó.