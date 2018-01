Gobierno asegura que carreteras del país están expeditas y garantiza la provisión de combustible



09/01/2018 - 16:07:42

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el martes que las principales vías del país están expeditas y libres de bloqueo, por lo que la interconexión entre los nueve departamentos está garantizada, tras realizar una evaluación general.



"Quiero asegurarles que todas las rutas interdepartamentales, interprovinciales, internacionales están absolutamente expeditas (...), las actividades en el país son absolutamente normales, en este momento no existe ni un bloqueo en Bolivia ni siquiera en las zonas urbanas", dijo en una conferencia de prensa.



Asimismo, Romero dijo que está garantizada la provisión de combustibles en las capitales del departamento, las provincias y el ingreso de las fronteras y con el abastecimiento pleno de las refinerías.



Sobre el paro cívico que se realiza en Potosí, dijo que fue parcial debido a que el 80% de las actividades se desarrollan con normalidad en ese departamento.



Afirmó que en Cochabamba el paro cívico "fue un fracaso", porque los mercados, servicios, transporte, entidades privadas y públicas trabajan con normalidad y que sólo se han registrado bloqueos esporádicos.



Romero resumió que algunos bloqueos fueron desbaratados por la Policía en Suticollo de Cochabamba, en Puerto Pailas de Santa Cruz y un intento en el retén ubicado a la salida de Sucre hacia Alquile, en el camino a Cochabamba.



Aclaró que el único bloqueo que se mantiene es en la tranca a de San Antonio, sobre la vía entre Potosí y Oruro, el cual -dijo- no se intervino porque no afecta el tránsito interdepartamental.