Si hay proceso a Bejarano, FABOL lo defenderá



09/01/2018 - 08:53:48

Página Siete.- Para David Paniagua, secretario ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), el lateral Diego Bejarano “hizo lo correcto para concluir su contrato con The Strongest” y que “no hay argumento” para iniciar un proceso legal en contra del jugador cruceño.





“En caso de que The Strongest decida iniciarle un proceso, pero no sé con qué argumento, FABOL lo defenderá”, enfatizó el representante de los futbolistas.





El viernes anterior, luego de conocer que Bejarano depositó 100 mil dólares a la cuenta de la Liga para rescindir su contrato con el Tigre, el presidente del cuadro de Achumani, César Salinas, dijo que “recurriremos a todos los recursos legales para que este chico quede colgado”.





Un día después explicó que “Diego para nosotros sigue siendo parte de la institución, él tiene un contrato, todo lo demás que ocurra terminará en un proceso legal. Tenemos los argumentos para que este jugador se quede colgado”.





Según Paniagua, “el futbolista hizo uso de la cláusula que le permite salir antes de que concluya su contrato. Él está en todo su derecho. Cuando se inicia un proceso en contra de un jugador es porque se incurrió en una falta, pero ¿cuál sería la causal en este caso?”.





Paniagua explicó que si el Tigre decide iniciar un proceso a Bejarano, “tendría que recurrir al Tribunal de Resolución de Disputas, pero tendrían que justificar por qué, ya que en este caso no hay argumento. Creo que son amenazas porque el jugador hizo lo correcto”.