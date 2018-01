Justiniano dice que si no le aumentan, se va de Bolívar

09/01/2018 - 08:52:34

Diez.- El mediocampista Leonel Justiniano anunció que aceptará una oferta del fútbol sudafricano si Bolívar no accede a un pedido de aumento salarial que realizó ante la dirigencia celeste. El volante de marca,sin embargo, señaló que le gustaría continuar en la academia, pero todo dependerá de la respuesta que reciba de los directivos.



"Estoy con ganas de jugar la Libertadores, pero aún no llego a tener algo claro con Bolívar. Tengo contrato vigente (hasta diciembre de 2019), pero a la vez tengo la propuesta de irme a jugar a Sudáfrica y si Bolívar no me quiere aumentar lo que pido, prefiero aceptar la oferta (sudafricana)", manifestó Leonel Justiniano este lunes en Tembladerani.



El jugador fue muy claro al explicar que su futuro en Bolívar está con los días contados. Hasta el miércoles ya se tendrá un comunicado oficial sobre el destino del habilidoso mediocampista.



"Hasta mitad de semana ya habrá una postura más clara. No hablé con el profesor Vinícius, pero por lo poco que lo escuché se nota que es muy profesional; en esta semana ya sabré sobre mi futuro. Tengo que estar mentalizado para saber si me quedó o no", finalizó Justiniano.



Bolívar inició sus entrenamientos con varias ausencias



Juan Carlos Arce, Luis Gutiérrez, Ronald Eguino, Juan Eduardo Fierro, Matías Dituro, Mauricio Prieto, Jorge Enrique Flores y Leonel Morales no estuvieron presentes en esta jornada de trabajo.



En contrapartida, Romel Quiñónez, Jaime Arrascaita, Damián Lizio y Moisés Villarroel se presentaron al entrenamiento. Todos estos jugadores estuvieron en clubes cruceños el pasado semestre. Quiñónez, Villarroel y Arrascaita no están del todo seguros de que continúen en Bolívar. Los jugadores explicaron que hasta el viernes se sabrá con certeza sobre su futuro.