Aurora: Definen vínculo con 26 jugadores para la temporada 2018



09/01/2018 - 08:50:29

Los Tiempos.- La dirigencia de Aurora comenzó a firmar los contratos con los jugadores que formarán parte del primer plantel, según señaló el presidente de la institución Jaime Cornejo.



La semana pasada se esperaba que comiencen a oficializarse los vínculos, tomando en cuenta que desde el próximo martes comenzará la habilitación de jugadores. Sin embargo, recién en la víspera los jugadores fueron convocados para firmar sus contratos.



“Estábamos buscando fortalecer el ataque con un delantero nacional de experiencia, tenemos gente pero buscábamos fortalecer el ataque que tiene a (Federico) Miño”, sostuvo Cornejo haciendo referencia a la vinculación del atacante argentino.



Asimismo, el titular señaló que Iván Huayhuata también se quedará en el equipo. Pese a que falta la última palabra del estratega, es casi un hecho que el cochabambino consolidará su vínculo con el club.



Plantel ágil



La premisa del elenco es contar con un plantel ágil que esté conformado por 24 jugadores, según explicó Cornejo.



Si bien de momento, la lista incluye a 26 jugadores, en caso de que se sumen algunos otros, como aún se maneja, otros podrían ser relegados del primer plantel.



“Hay gente que no se va a quedar por varios motivos, pero no les queremos cerrar la oportunidad de moverse en las prácticas. El equipo no va a pasar de los 25 jugadores”, dijo.



Aurora cumplirá con su primera práctica en Sacaba, hoy desde las 14:30.







AURORA BUSCA AMISTOSOS CON EQUIPOS LIGUEROS



Durante las últimas semanas de preparación del elenco celeste, la dirigencia busca cumplir con varios amistosos, según informó ayer el presidente de Aurora, Jaime Cornejo.



La intención es comenzar a trabajar con el equipo que podría perfilarse para el torneo Apertura que comenzará el 21 de enero.



Por lo mismo, la dirigencia ya entabló conversaciones con varios clubes del interior.



“He hablado con el presidente de Oriente Petrolero, queremos hacer un amistoso este fin de semana, es nuestra primera opción”, aseguró.



En caso de que no se reciba una respuesta positiva por parte del club oriental, también se conversó con los directivos de San José y de The Strongest.



Al menos uno de los amistosos se jugará en Cochabamba, mientras que el otro lo disputarán en condición de visitante.



Para esta jornada, Aurora tiene previsto realizar su primera práctica en el estadio de Sacaba, escenario que utilizarán para el torneo Apertura.