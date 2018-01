Edison Carcelén finalmente llega a The Strongest

09/01/2018 - 08:48:49

El Diario.- El ecuatoriano defensor Edison Carcelén finalmente llegará este miércoles a La Paz para sumarse a los entrenamientos de The Strongest. La novela llegó a un final feliz para la dirigencia paceña que espera que sea el reemplazante ideal del uruguayo Luis Maldonado que se marchó a Peñarol de Uruguay.



Carcelén tenía que sumarse el primer día de entrenamiento de pretemporada, el 5 de enero, pero tuvo problemas con la dirigencia del Aucas que a último momento decidió no prestarlo a The Strongest. El técnico argentino Carlos Ischia buscaba otro jugador y la dirigencia de la misma manera, aunque tenían una pequeña esperanza que finalmente se dio.



Carcelén desde Ecuador confirmó su llegada a La Paz. “La Copa Libertadores es importante y es un gran club que está peleando siempre la parte de arriba”, dijo el ecuatoriano.



Llegará a préstamo por un año, se conoció que Carcelén puso de su parte para jugar en The Strongest, debido que tiene una gran relación con el estratega Ischia, ambos se conocieron en el Aucas.



“Clasificamos a una Copa Sudamericana y ahora retornaré con él (Ischia). Espera que me acople lo más antes posible a los tres días de pretemporada. No creo que me cueste nada de la altura porque soy de Quito”, comentó Carcelén.



ARÉVALOS



El paraguayo Gerardo Arévalos que tenía todo solucionado el tema familiar para emprender vuelo a La Paz, tuvo una oferta del Nacional de Paraguay que sería más alta que la propuesta económica de The Strongest.



Arévalos tenía todo arreglado en el tema económico y surgió un problema familiar. La dirigencia atigrada llamó al jugador y al representante Hugo Gaona pero no contestan.



Arévalos es un delantero con buen juego aéreo y estaba dentro de las características que quería la dirigencia, pero ahora deberán buscar nuevo refuerzo para la Libertadores.