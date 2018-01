La Alcaldía destina Bs 68 millones para el arreglo de obras destrozadas



09/01/2018 - 08:42:36

El Deber.- Gaspar Ortiz Arias deberá esperar un mes hasta que la Alcaldía cambie de empresa para que concluyan los trabajos de construcción de un canal de drenaje, en el barrio Percy Fernández, en el distrito 12, zona sur de la urbe. El vecino está desesperado porque con las últimas lluvias el agua socavó lo que queda de calle y de acera, y amenaza con derribar su casa.



El director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas, Fernando Rocha, pidió calma a los vecinos anunciando que hay varios proyectos de refacción de las obras que quedaron dañadas por el temporal del 2 de enero, para ello se ha dispuesto la suma de Bs 68 millones, que son parte del presupuesto aprobado en la ley de declaratoria de emergencia que hizo el Concejo Municipal la semana pasada.

Obras con daños



Los daños más notorios están en el barrio Percy Fernández, donde la lluvia se llevó la mitad de la calzada de la avenida 10 de Noviembre, lo que ha obligado a los micros y a los demás motorizados a pasar por un estrecho carril que ha sido señalizado con unas balizas por el personal de la comuna.



Asimismo, a una semana del temporal, en la avenida Internacional del barrio San Francisco, el agua no merma, por ello todos los vehículos circulan con extremo cuidado para no quedarse plantados.



En el canal revestido de la avenida Bolivia, también conocida como antiguo camino al Palmar del Oratorio, varios puentes peatonales han sido arrancados por la fuerza del agua, mientras que otros dejan ver el desastre con basura y malezas incrustadas. En una de esas pasarelas los vecinos aseguran que se cayó un joven, cuyo cuerpo fue rescatado días después varios kilómetros abajo.



El desastre mayor se lo ve en el canal de la avenida Los Lotes, el cual no resistió la cantidad de agua que llevó, desprendiéndose las paredes, donde hasta ayer el agua seguía escurriendo.



En el barrio Minero del Plan Tres Mil (D-8), una máquina excavaba una zanja para desaguar las manzanas que estaban anegadas. En este lugar los vecinos se asentaron en pleno cauce del antiguo arroyo Piraicito, es por ello que es recurrente el problema de inundación de casas.



Otro sitio donde fue reparado el terraplén fue en la avenida que bordea la laguna de regulación de Guapilo, donde había desaparecido la mitad de la calzada, la que estaba cubierta con pavimento flexible.



Inicio de trabajos



Rocha explicó que luego de hacer un peritaje se determinó que hay ocho sitios prioritarios para la reparación de canales revestidos, donde se invertirán Bs 40 millones.



Los desagües más dañados están en las avenidas Nuevo Palmar y Bolivia (D-12), y Virgen de Luján y sexto anillo (D-6); así como en canales Chivato, entre séptimo y octavo anillo, y Perovélez, entre cuarto y quinto anillo. Además, el trabajo abarcará la reparación de puentes peatonales.



Como las lluvias causan múltiples pozos en las vías asfaltadas, Rocha indicó que se ha contratado cuatro empresas para que hagan el bacheado. Los contratos de reposición del pavimento rígido son de Bs 4 millones cada uno, los que comenzarán a trabajar de inmediato.



De igual manera, se han licitado dos contratos para reponer las losetas dentro del segundo anillo y en las avenidas donde haya este tipo de pavimento; cada contrato es de Bs 6 millones.



Por último, Rocha refirió que se ha comprado pavimento flexible en frío, el cual será colocado en las avenidas que estén con huecos por personal de la Secretaría de Obras Públicas.