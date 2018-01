Rechazo de 12 sectores al Código Penal amenaza la realización del Dakar



09/01/2018 - 08:39:46

Los Tiempos.- Doce sectores de la sociedad mantienen su rechazo al Código del Sistema Penal con movilizaciones y bloqueos, mientras el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que estas movilizaciones sólo buscan afectar la imagen del país que en unos días vivirá el paso del rally Dakar 2018.



“Algunos confunden oponerse al Gobierno con oponerse al Estado”, dijo Romero en conferencia de prensa. Agregó que un operativo de seguridad está garantizado para el paso de esta competencia por el país, que llegará a territorio nacional el próximo 11 de enero.



Por otro lado, pese a la determinación de la dirigencia de los médicos de levantar las medidas de presión, los conflictos por el nuevo Código Penal están latentes, toda vez que esta normativa es cuestionada por otros sectores como ser gremiales, transporte pesado, empresarios, organizaciones cívicas, grupos religiosos, universidades, colegios de abogados, productores de coca de Yungas, trabajadores de salud, maestros, la Central Obrera Boliviana y la oposición.



En Cochabamba, hoy se cumple un paro cívico contra la Ley 1005 y ayer un masivo cabildo en la plaza principal 14 de Septiembre determinó masificar los bloqueos. En Potosí también fue convocado para esta jornada un paro cívico.



La COB convocó a un paro nacional de 24 horas para mañana, miércoles, en rechazo a la norma promulgada el 15 de diciembre, por considerar atentatorio al derecho, a la libertad de expresión y a la vigencia de los sindicatos del país.



De acuerdo con Guido Mitma, ejecutivo de los trabajadores, el comité ejecutivo evaluó el Código y concluyó que criminaliza la protesta, el oficio, la profesión y, sobre todo, la libertad de expresión, sin la cual el sindicato ya no tiene razón de existir. “Con este Código para qué va a existir la COB si el Gobierno ya no va a permitir más movilizaciones. Aquel dirigente boliviano que hable en contra del presidente del Estado o alguna autoridad de Gobierno, ya le espera la cárcel”, declaró.



La COB señaló que el paro nacional de 24 horas será el miércoles 10 y un paro popular movilizado de 48 horas a partir del jueves 11 de enero. Consultado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la determinación del ente matriz de los trabajadores, señaló que no le preocupa, toda vez que el Gobierno tiene relación con el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), que es una instancia superior a la COB.



“Si el líder de la COB (Guido Mitma) insiste en politizar este tema, es un político que simplemente se está escondiendo detrás del rótulo de la COB y nuestra respuesta entonces va a ser política”, sostuvo.



Transporte sigue bloqueo



En tanto, ayer se realizó el primer día del paro indefinido del transporte pesado. Los bloqueos instalados fueron intervenidos por la Policía, sin embargo, anuncian que hoy serán retomados en lugares estratégicos del país hasta conseguir la abrogación del Código del Sistema Penal. En la refriega se reportó siete detenidos y cuatro heridos.



El anuncio fue proporcionado por el vicepresidente del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (Ceatpenal), Óscar Reynolds, quien advirtió que si existen detenidos de su sector se podrían agudizar las medidas de presión.



Horas previas, el Ministro de Gobierno informó que la Policía intervino los puntos de bloqueo en varias regiones del país y el único punto de bloqueo que permanece activo es en Pailas, en la carretera que une Santa Cruz con Trinidad.



En Cochabamba, la Cámara de Transporte sólo hizo una vigilia al costado de las carreteras al oriente, en Huayllani y al occidente en el sector de Suticollo.



Gremiales y religiosos



Ayer, los gremiales en la ciudad de La Paz realizaron una movilización en demanda de la anulación de los artículos 174 y 175 del Código del Sistema Penal, que incrementa las multas por defraudación tributaria. El 174 se refiere a las sanciones a quienes no paguen tributos, mientras el 175 es similar en su contenido, pero se refiere a la importación de mercancías.



A su vez, los grupos religiosos cuestionan dos artículos: el 88, sobre la trata de personas, y el 157, referido a las causales del aborto.