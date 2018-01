Auditoría al Hospital Obrero será presentada la próxima semana



09/01/2018 - 08:37:05

El Diario.- La “auditoría integral especial”, que la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud (Asinsa) realiza al Servicio de Patología del Hospital Obrero, será entregada la próxima semana, según informó a EL DIARIO, Javier Bilbao la Vieja, director departamental de salud.



El 31 de octubre de la gestión pasada, por una denuncia presentada al Ministerio de Gobierno, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó una acción directa para intervenir el laboratorio de Citología a cargo de la doctora Martha Calderón ante la sospecha de que se realizaban análisis de pacientes de entidades de salud privadas utilizando los insumos que correspondían a los asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS).



A partir de octubre, de manera paralela al proceso penal, se ha derivado la investigación de al menos 16 personas, 11 de ellas imputadas y otro número detenidas preventivamente, Asinsa inició el trabajo de auditoria que concluirá la próxima semana.



Según la explicación, si bien la auditoría se dio producto de las irregularidades detectadas, la misma tiene otro fin.



Aclaró que tampoco se investiga los posibles nexos que algunos funcionarios procesados en la vía penal tenían con otros centros de salud privados, de cuyos pacientes se analizaba las muestras.



“La auditoría integral especial, es un análisis de todo, (…) para establecer si el servicio funciona de forma apropiada o no. No es una investigación (penal) donde vamos hacer una pesquisa o cacería de brujas, este es un trabajo analítico de cómo se gestiona todo ese servicio”, explicó Bilbao la Vieja.



En ese sentido, aseveró que cuentan con todos los elementos para concluir la auditoría y presentar la próxima semana el informe final, donde se establecerá si existía, o no, “observaciones o irregularidades” en el funcionamiento y gestión de recursos del Servicio de Patología del Hospital Obrero.



EQUIPO



El equipo que desarrolla la auditoria está conformado por dos médicos, dos administradores financieros, responsables de revisar y verificar cada uno de los datos, más de “100 cuerpos, cada uno con 2.000 documentos”, según detalló.



TIEMPO



Los documentos analizados, por comparación corresponden a las gestiones 2015, 2016 hasta octubre de 2017.



Bilbao la Vieja remarca que se investiga a las personas, en este caso se tiene que los implicados en el supuesto desvío de insumos trabajaban en Servicio de Patología hace, al menos, cinco años y que otros implicados incluso tienen lazos familiares con los administradores de centros privados de donde provenían las muestras que se analizaban con insumos del Hospital Obrero.