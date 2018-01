El servicio de salud en el sector público vuelve lentamente tras 47 días de paro



09/01/2018 - 08:35:32

La Razón.- Los servicios de salud en el sector público y de la seguridad social se reactivan lentamente este martes tras 47 días de paro que acabaron con la firma, anoche, de un convenio entre los dirigentes del sector y el Gobierno. La atención volvió a la normalidad en centros de atención médica de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, aunque en Potosí no ocurrió lo mismo, al menos hasta las 08.00.



En La Paz, el hospital de Clínicas, el Hospital Obrero, el policlínico de la Caja Nacional de Salud (CNS) en plaza Murillo y la Caja Petrolera retomaron sus funciones habituales muy temprano, en algunos casos recibiendo las habituales colas de pacientes que esperaban recoger sus fichas para ser atendidos y en otros con poca asistencia de asegurados.



En Cochabamba y Santa Cruz ocurría lo propio en los centros dependientes de la CNS, según mostraron esta mañana reportes en directo de varias estaciones televisivas.



En Potosí, hasta las 08.00 no se había regularizado la atención en el policlínico 10 de noviembre, dependiente de la CNS, según reportó desde ese centro hospitalario un periodista de Cadena A. Allí varios pacientes esperaban a que lleguen los funcionarios de ese centro para ser atendidos.



El representante del Colegio Médico de La Paz, Edgar Villegas, destacó el acuerdo rubricado la noche de ayer porque logró la atención de una de las principales demandas sectoriales: la derogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal que legisla sobre la mala práctica profesional. No obstante, dijo que era dificil contentar con ello absolutamente a todos los galenos, con lo que justificó la protesta que aún mantienen algunos de ellos en Santa Cruz.



En el Legislativo, por solicitud del presidente Evo Morales, se inició el trámite para anular el artículo 205 del Código Penal, junto al 137 que el transporte cuestiona porque en su opinión afecta su labor.



De acuerdo a cálculos del Ministerio de Salud, el conflicto impidió la realización de cerca un millón de consultas y la realización de más de 10 mil cirugías programadas. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, firmó el acuerdo y aseguró que desde este martes volverán los servicios de atención médica.



En el Hospital de Clínicas de La Paz, en la zona de MIraflores, varias personas hacían filaesta mañana para obtener una ficha y ser atendidos por un especialista. Durante todo el conflicto solo funcionaron emergencias que colapsaban ante la alta demanda debido al prolongado conflicto.



En el policlínico de la Caja Nacional de Salud (CNS) ubicado cerca de la plaza Murillo, centro del poder político, también se vio una larga fila de asegurados a la espera de ser atendidos.



La situación era diferente en instalaciones de la Caja Petrolera de Salud, en la zona de Sopocachi, donde la atención fue abierta a las 05.00 para repartir las fichas de atención médica. A las 07.00 había poco más de una media docena de personas esperando ser atendidas por un médico.



Villegas aseguró que el sector consiguió lo que exigía por lo que no comprende la razón del por qué la base de los médicos en Santa Cruz ponía reparos. “Ellos (dirigentes cruceños) han estado de acuerdo con la firma de este convenio” y serán los responsables de explicar los alcances del contenido de los puntos concertados.



Uno de los puntos que impidió cerrar el pacto fue el relativo a las sanciones y descuentos. Para Villegas el Gobierno dio la razón a los médicos con la anulación del artículo 205 por lo que no ve razón para aplicar sanciones, aunque ese tema será parte también de una negociación posterior.