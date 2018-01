En Valle Hermoso, 40 no pueden volver a sus casas

09/01/2018 - 08:34:25

El Día.- A una semana de la torrencial lluvia registrada en la ciudad aún hay familias que no pueden volver a sus viviendas debido a que todavía hay agua dentro de sus habitaciones. Solo en el barrio Valle Hermoso II, por 8vo Anillo de la doble vía La Guardia, hay 40 familias que pasan la noche en una de las casas que está ubicada en un lugar más alto y no fue afectada con la inundación. La presidente de la junta vecinal, Sandra Vásquez, informó que personal de la Alcaldía trabaja en el lugar desde el pasado miércoles y a la fecha, pese a los trabajos diarios, lograron desaguaron nueve viviendas. "Están trabajando pero esto es moroso. No sabemos cuánto tiempo más estaremos en esta situación", comentó a tiempo de especificar que un problema más que se suma a la situación actual es que son vecinos del barrio Vallecito y que el agua que retiran de ese lugar que es un poco más alto van a parar a Valle Hermoso.



Informe a diseño final del Plan Maestro de Drenaje. En la sesión de hoy del Concejo Municipal tiene previsto que se informe el Plan Maestro de Drenaje a diseño final. Este proyecto fue expuesto la anterior semana y se detalló que al menos se requieren 850 millones de dólares.