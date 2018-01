COB anuncia movilizaciones en contra del Código Penal



09/01/2018 - 08:32:54

El País.- El máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, anunció este lunes que encabezará las movilizaciones para abrogar por completo el nuevo Código del Sistema Penal, porque vulnera el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, además de afectar directamente al sector de trabajadores de Bolivia. Convocó a un paro de 24 horas para este 10 de enero.



“Se declara un paro nacional de 24 horas a partir del miércoles (10 de enero), un paro movilizado de 48 horas el jueves y un paro de 72 horas seguramente indefinido. El Código Penal es totalmente nefasto para los trabajadores”, afirmó el dirigente en conferencia de prensa.

Mitma explicó que hay varios artículos que inciden negativamente en varios sectores de la población. Estos son: el 137, que lo están derogando; el 205, que afecta a los médicos por mala praxis; el 209 y el 293, que criminaliza las protestas; el 294, que quita la libertad de expresión; y otros, que afectan a los gremiales y transportistas.

El objetivo de la COB es dejar sin efecto jurídico el Código del Sistema Penal, para luego empezar desde cero la elaboración de una nueva norma que no vulnere derechos del sector obrero y profesional.

“Estamos proponiendo que se pueda elaborar un código penal totalmente acorde a los intereses nacionales, en concurso con las organizaciones sociales encabezados por nosotros”, indicó el ejecutivo del sector.

Mitma convocó a todos sus afiliados y a las personas que no pertenecen a esta organización a adherirse a esta medida de presión, debido a que varios dirigentes del sector–según él- fueron cooptados por el partido en función de Gobierno.

No obstante, el pedido de la COB fue calificado como político por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Cualquiera que diga que ahora hay que movilizarse contra todo el Código es un político, está respondiendo a (Carlos) Sánchez Berzaín, a (Samuel) Doria Medina. Ellos han puesto en sus tuis que hay que derribar esta norma”, dijo.

Asimismo, Romero recordó que el Gobierno se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para resolver el tema de la protesta social. “Se hablaba de la tipificación del delito de sedición y no se mostraba un segundo párrafo que decía que toda movilización no puede ser tipificada como delito, eso no mostraban los ampliados sindicales”, cuestionó la autoridad.

El presidente Evo Morales advirtió esta mañana con activar medidas jurídicas constitucionales contra la protesta de los profesionales en salud, debido a que sus observaciones sobre el artículo 205 sobre mala praxis estaría resuelto y que no habría motivo para continuar con sus medidas de presión.

Al respecto, Mitma señaló que si el Gobierno activa estos mecanismos sería terrible para la democracia.



“Ningún sector productivo”

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó el lunes que ningún sector productivo del país acatará el paro de 24 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para el 10 de enero.

“Se ha escuchado que (Guido) Mitma (máximo ejecutivo de la COB), ahora convoca a un paro el miércoles, y ya conocemos como son los paros de Mitma, nadie los acata, yo puedo adelantarle que ningún sector productivo va acatar la convocatoria, ninguno, no van a acatar fabriles, petroleros, luz y fuerza, ferroviarios, trabajadores en construcción, del magisterio, en fin, y no sé con qué sectores irá a hacer su paro”, afirmó en una entrevista con radio Panamericana.

A contramano, Rada dijo que es “lamentable” que el ejecutivo de la COB esté como “furgón de cola” de una movilización “abiertamente de derecha y conspirativa contra el proceso de cambio”.

Además, remarcó que la resolución tomada para convocar al paro, no tuvo el respaldo de un ampliado nacional, como tiene que ser, por lo que auguró un “fracaso”.