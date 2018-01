Leyes considera que el Código Penal no sanciona debidamente el microtráfico de drogas

09/01/2018 - 08:27:00

Los Tiempos.- El alcalde, José María Leyes, cuestionó hoy el nuevo Código del Sistema Penal y observó específicamente el artículo 215 que según la autoridad, no sanciona debidamente el microtráfico de sustancias controladas como la cocaína, marihuana y drogas sintéticas.



“¿Qué va a pasar con las personas que vayan a vender droga a nuestros niños, a nuestros jóvenes en las escuelas? (…). Ese traficante que le va a vender droga a su niño ni siquiera va a tener detención preventiva ya que para esto la pena debe ser mayor a seis años”, cuestionó.



Leyes explicó que el mencionado artículo sanciona el microtráfico de drogas con penas de 1 a 3 años de cárcel. “Nunca van a entrar a la cárcel porque el propio Código, en su artículo 492, habla de la suspensión condicional (…). El artículo 662 establece la suspensión condicional de la sanción”, aseguró.



Sin embargo, el Código Penal señala también que la sanción por este delito será agravada en un tercio, tanto en el mínimo como en el máximo de la pena, cuando se realiza al interior de establecimientos educativos, carcelarios, en sus inmediaciones y dentro de un radio de 300 metros.



También el Código indica que "no será punible" la persona que sea encontrada en posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, equivalentes a dosis personales que sean para su consumo inmediato.



“El microtráfico no es una realidad alejada de la sociedad boliviana, existe y está entrando a nuestras escuelas. Está tratando de enviciar a nuestros jóvenes, niños y niñas. No podemos permitir que este Código Penal sea tan benévolo, es una invitación al tráfico de drogas”, dijo Leyes.



Finalmente manifestó que existen parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que rechazan esta norma. “Esperamos que aprueben la abrogación total de este Código. El pueblo está en las calles rechazando esta imposición”, concluyó.